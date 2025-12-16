Multi от Минфин
українська
16 декабря 2025, 9:10 Читати українською

Стало известно, какие страны против предоставления Украине репарационного кредита

Бельгия, Италия, Болгария, Мальта, Чехия, Венгрия и Словакия выступили против плана Еврокомиссии по предоставлению Украине репарационного кредита на основе замороженных российских активов. Об этом пишет Euractiv.

Бельгия, Италия, Болгария, Мальта, Чехия, Венгрия и Словакия выступили против плана Еврокомиссии по предоставлению Украине репарационного кредита на основе замороженных российских активов.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Кто против

12 декабря Италия, Болгария и Мальта обнародовали совместное заявление с Бельгией. Они предлагают Брюсселю рассмотреть «альтернативные варианты» займа, в том числе выпуск общего долга. Позже к ним присоединилась Чехия.

Премьер Венгрии Виктор Орбан, поддерживающий пророссийские настроения, категорически против схемы ссуд. Словацкий лидер Роберт Фицо также заявил, что не согласится с использованием российских активов для финансирования военных расходов Украины, отметило Euractiv.

Читайте: Шаг к «репарационному кредиту»: ЕС согласился изменить правила относительно замороженных активов рф

Потеря поддержки

План Еврокомиссии по предоставлению Украине репарационного кредита на основе замороженных российских активов быстро теряет поддержку, заявила главная Кая Каллас накануне заседания Совета иностранных дел ЕС 15 декабря.

«Наиболее надежным вариантом является репарационный кредит, и именно над этим мы работаем. Мы еще не достигли этой цели, и это становится все сложнее, но выполняем эту работу», — убеждена Каллас.

Читайте: Еврокомиссия предлагает $90 млрд бюджетной поддержки Украине на 2026−2027 годы в рамках «репарационного кредита»

Она также отметила важность привлечения Бельгии: «Без Бельгии реализовать решение было бы значительно сложнее, потому что именно там сосредоточено большинство активов. Поэтому важно, чтобы Бельгия участвовала в любом избранном варианте». У должностных лиц ЕС еще есть несколько дней до решающего саммита лидеров в четверг, где они надеются убедить Бельгию поддержать ссуду, уточнила главная дипломатка ЕС.

Остальные министры заявили, что даже не будут рассматривать альтернативные варианты. Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис объяснил: «Репарационный кредит не идеален, но это единственный способ быстро собрать деньги для Украины».

Что за план с репарационным кредитом

В 2025 году Еврокомиссия предложила предоставить Украине репарационный кредит в размере 140 млрд евро под залог замороженных российских активов. По плану, Украина вернет средства после завершения войны, когда россия возместит нанесенный ущерб.

24 октября Бельгия заблокировала предоставление этого кредита. Поскольку Euroclear расположен на ее территории, страна опасается репутационных и финансовых рисков и требует гарантированной защиты от возможных последствий для себя.

Франция и ряд других государств не согласны на предоставление национальных гарантий, а ЕЦБ отказался обеспечивать Euroclear экстренной ликвидностью.

18−19 декабря на саммите Евросовета, который соберет лидеров и премьеров ЕС, решится доля репарационного кредита на 140 млрд евро у Украины.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
+30
Kharakternyk
Kharakternyk
16 декабря 2025, 9:31
#
ЄС за продовження війни, тому обовʼязково щось придумають.
+
0
financialGenius
financialGenius
16 декабря 2025, 10:01
#
Не только ЕС , на данный момент реально войну хочет закончить только Трамп как мне кажется и то из-за своего эго и укрепления для будущего своей сильной позиции в США. 1. Он считает что рашку уже ослабили финансово и ресурсами людей и что не нужно продолжать. 2. Договор-кабала на ресурсы в Украине подписан и будут выкачивать ресурсы по максимуму за бесплатно. 3. Ему впринципе уже и условия не критичны на каких война закончится, главное закончить без каких- либо гарантий безопасности или типо Будапешсткого меморандума (что бы подтереться им только можно было) и что бы она не началась при нем снова.
+
0
Ираида Крылова
Ираида Крылова
16 декабря 2025, 10:26
#
Это конечно полный трындец, нас украинцев лишили всего, работы, отопления, света, воды, жилья! На нас каждый день со всех сторон лелят ракеты , дроны . Нас каждый день убивают!!!Наши дети чертвертый год сидят по подвалам, а эти мрази голосуют дать или не дать.Твари, чтобы у вас всех была такая жизнь, как сейчас у украинцев.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает barclo13 и 19 незарегистрированных посетителей.
