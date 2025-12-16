Европол предупреждает, что технологический прогресс может опередить социальную адаптацию, что приведет к физическому конфликту. Об этом идет речь в исследовании Европола, пишет Hugs.fund.

Ключевые аспекты исследования

1. Изменение природы «восстание машин»

Отчет интересно переосмысливает популярный троп научной фантастики. Угроза не в том, что ИИ (условный Skynet) осознает себя и решит уничтожить человечество военным путем, а в том, что восстание будет инициировано людьми против машин. Это социально-экономический бунт.

2. Новый вид преступности: «Саботаж автоматизации»

К 2035 году Европол прогнозирует появление систематических атак на инфраструктуру, опять же — как форма социального протеста (это возвращение к луддизму, движению британских рабочих XIX века, которые ломали станки).

3. Кризис правохранительной системы, когда полиция окажется в уникальной и сложной ситуации «между двумя огнями».

4. Социальный раскол и «Права роботов»

Статья вспоминает странный, на первый взгляд, конфликт: дискуссии о «правах роботов» против лозунгов «Люди превыше всего». Например, когда работы станут повсеместными (больницы, улицы, транспорт), любая ошибка машины (например, ДТП с участием автопилота или ошибка робота-медбрата) будет вызывать непропорционально большой общественный резонанс и национальные скандалы, подпитывая популизм.

5. Аналитики делают вывод, что если массовая безработица из-за ИИ станет реальностью, традиционная экономическая модель «труд в обмен на деньги» сломается. И чтобы предотвратить хаос и революции, правительствам и центробанкам придется ввести универсальный базовый доход. То есть фактически «откупиться» от граждан, потерявших работу из-за автоматизации.

В итоге, главным конфликтом десятилетия станет не война государств, а внутреннее противостояние между обладающими технологиями автоматизации и теми, кого эти технологии заменили.

Европол рассматривает это как серьезную угрозу безопасности, к которой нужно готовиться уже сейчас. Потенциальная переломная точка ожидается в 2035 году.