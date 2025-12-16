Multi от Минфин
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
16 декабря 2025, 8:49

Традиционная экономическая модель «труд в обмен на деньги» сломается — исследование Европола

Европол предупреждает, что технологический прогресс может опередить социальную адаптацию, что приведет к физическому конфликту. Об этом идет речь в исследовании Европола, пишет Hugs.fund.

Европол предупреждает, что технологический прогресс может опередить социальную адаптацию, что приведет к физическому конфликту.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Ключевые аспекты исследования

1. Изменение природы «восстание машин»

Отчет интересно переосмысливает популярный троп научной фантастики. Угроза не в том, что ИИ (условный Skynet) осознает себя и решит уничтожить человечество военным путем, а в том, что восстание будет инициировано людьми против машин. Это социально-экономический бунт.

2. Новый вид преступности: «Саботаж автоматизации»

К 2035 году Европол прогнозирует появление систематических атак на инфраструктуру, опять же — как форма социального протеста (это возвращение к луддизму, движению британских рабочих XIX века, которые ломали станки).

3. Кризис правохранительной системы, когда полиция окажется в уникальной и сложной ситуации «между двумя огнями».

4. Социальный раскол и «Права роботов»

Статья вспоминает странный, на первый взгляд, конфликт: дискуссии о «правах роботов» против лозунгов «Люди превыше всего». Например, когда работы станут повсеместными (больницы, улицы, транспорт), любая ошибка машины (например, ДТП с участием автопилота или ошибка робота-медбрата) будет вызывать непропорционально большой общественный резонанс и национальные скандалы, подпитывая популизм.

5. Аналитики делают вывод, что если массовая безработица из-за ИИ станет реальностью, традиционная экономическая модель «труд в обмен на деньги» сломается. И чтобы предотвратить хаос и революции, правительствам и центробанкам придется ввести универсальный базовый доход. То есть фактически «откупиться» от граждан, потерявших работу из-за автоматизации.

В итоге, главным конфликтом десятилетия станет не война государств, а внутреннее противостояние между обладающими технологиями автоматизации и теми, кого эти технологии заменили.

Европол рассматривает это как серьезную угрозу безопасности, к которой нужно готовиться уже сейчас. Потенциальная переломная точка ожидается в 2035 году.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 7

+
+60
Strain
Strain
16 декабря 2025, 9:09
#
В Украине принцип «труд в обмен на деньги» уже сломался. У нас «труд в обмен на еду» и то не всегда.
+
0
yarg
yarg
16 декабря 2025, 9:50
#
Віримо. як не повірити…
знайти зараз «за їжу» сантехніка або електрика. І дізнаєшся що його буває дешевше з німеччини виписати…
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
16 декабря 2025, 9:28
#
Можна ж ШІ зараз притушити і не розвивати, щоб запобігти майбутньому «хаосу». Але це ніхто не буде робити, бо цей хаос спланований.
+
0
BigBend
BigBend
16 декабря 2025, 9:48
#
Краще притушити такі коментарі.
+
+10
yarg
yarg
16 декабря 2025, 9:51
#
Рептилоїдами ? чи рокфеллерами ?
+
+10
zephyr
zephyr
16 декабря 2025, 10:31
#
Нету никакой проблемы с автоматизацией. Что случилось с рабочими местами прялок из мануфактур? Тут- тоже самое. Просто, будет развиваться рынок услуг, вот и всё.
+
+10
rpm
rpm
16 декабря 2025, 10:18
#
«якщо масове безробіття через ШІ стане реальністю», тоді загальний попит на товари і послуги впаде. Тоді кому будуть продавати надлишок виробленої роботами продукції ті, «хто володіє технологіями автоматизації»? Невже своїм роботам-рабам? Ті, «хто володіє технологіями автоматизації» по суті створюють конфлікт перевиробництва самі для себе.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
