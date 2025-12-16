В Украине отключат «лишних» потребителей. Уменьшатся ли перебои со светом для населения?

Украинцам обещают больше света . В конце прошлой недели, на фоне жестких отключений электроэнергии во многих регионах, Кабмин принял решение перебросить «некритическую электрику» от бизнеса и промышленности населению.

О чем идет речь? — В ближайшее время областные военные администрации должны сократить списки критических объектов, которые отключают по минимуму или же совсем не отключают. В перечне критических останутся объекты жизнеобеспечения, больницы, школы, а также предприятия ВПК.

Ограничат также так называемое «неприоритетное» потребление — подсветку рекламных щитов и зданий, освещение парков и отдельных улиц (улицы и дороги с повышенной аварийностью обещают не отключать).

Кроме того, упростят импорт электроэнергии госкомпаниям, что должно снизить нагрузку на систему.

Высвобожденные таким образом объемы электроэнергии власти планируют перебросить на потребности населения. То есть, в теории, для людей должны сократиться «периоды без света».

Впрочем, многие эксперты сомневаются, что предложенные меры кардинально изменят ситуацию с отключениями.

«За счет отключений „неважных“ объектов реально высвободить до 500 МВт электричества в сутки, тогда как реальный дефицит на сегодня — более 4 ГВт. Кроме того, эти объемы будут появляться в разных регионах, разделить их поровну на всех не получится», — пояснил «Минфину» аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

«Минфин» разбирался, уменьшатся ли отключения электроэнергии для людей и насколько.

Почему перебои со светом стали жестче

После недавних атак врага по украинской энергосистеме ситуация со светом для населения во многих регионах резко ухудшилась.

В отдельные дни жители Киева и области сидели без электрики большую часть суток. А небольшое похолодание (во время которого потребление электроэнергии выросло) спровоцировало аварийную ситуацию. В «Укрэнерго» были вынуждены ввести аварийные отключения света, в ходе которых без энергоснабжения в один момент осталось 50% столичных потребителей.

Причиной «усиления ограничений» в «Укрэнерго» назвали последствия предыдущих массированных атак по энергосистеме. Так, в Киевской области в ходе недавней атаки врага по энергетике было повреждено несколько крупных подстанций, в том числе в Макарове.

Враг бил также по генерации — ТЭС, каскаду ГЭС по Днепру и подстанциям атомных электростанций. Повреждения подстанций АЭС, по словам Корольчука, привело к тому, что резко уменьшилась возможность передать электроэнергию с атомных блоков в объединенную энергосистему.

Поэтому энергетики были вынуждены уменьшить мощность атомных блоков. А так как восстановительные работы на подстанциях продолжаются, блоки АЭС до сих пор работают на сниженных оборотах.

Из-за этого сформировался большой дефицит электроэнергии. По словам Корольчука, речь идет минимум о 4 ГВт, а то и больше.

«В реальности, в отдельные периоды дефицит может доходить до 5−6 ГВт, а это половина всех объемов электричества, потребляемых в стране. Для сравнения: прошлой зимой дефицит в энергосистеме не превышал 1,5 ГВт», — говорит аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

Кроме того, в ДТЭК заявили о большой аварийности в сетях — свыше 30%. Это означает, что, даже если электроэнергия есть, ее «выбивает», и свет у людей резко пропадает вне всяких графиков.

Рост аварийности провоцируют в том числе особенности потребления электричества в условиях жестких отключений. Как только свет появляется, люди тут же включают в сеть максимальное количество приборов, пытаясь за несколько часов закрыть все по максимуму бытовые потребности — постирать, нагреть воду бойлером, зарядить аккумуляторы и т. д.

Причем ситуация может ухудшиться, если грянут морозы. То есть «страшилки» экспертов о том, что нынешней зимой украинцы могут сидеть без света и тепла большую часть суток, начали сбываться.

Рестораны и бани посадят на голодный паек

На фоне жестких отключений света в Украине активизировались споры о «справедливой» подаче электроэнергии. В соцсетях люди массово жалуются, что их квартиры и дома остаются без электроэнергии по 18 часов в сутки, тогда как, к примеру, «реклама продолжает сиять».

«Необходимость наведения порядка на рынке электроэнергии назрела уже давно», — говорит глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

В конце прошлой недели правительство заявило, что нашло способ сократить отключения населения. Кабмин принял решение, согласно которому ОВА должны сократить списки критических объектов (их не отключают или отключают меньше), ограничить «неприоритетное потребление», скажем, подсветку рекламных щитов, зданий, освещение парков и пр.

«Сэкономленные» таким образом киловатты должны перебросить на потребности населения.

Госпредприятиям также упростили условия импорта электричества, что должно снизить нагрузку на энергосистему. Напомним: в Украине уже действует норма, согласно которой коммерческие компании, которые потребляют не менее 60% импортной электроэнергии, не отключают от энергопитания.

Еще один пункт нового решения — «зеленый» свет на запуск и присоединение к объединенной энергосистеме когенерационных установок (к примеру, газопоршневых). Это, по словам премьера Юлии Свириденко, поможет восполнить дефицит электроэнергии в сети.

«Держу на контроле выполнение решения правительства по пересмотру списка критической инфраструктуры. Ожидаем фактическую оптимизацию потребления на местах от всех ОВА», — сказала Свириденко. Впрочем, несмотря на правительственные ожидания, что длительность отключений уменьшится «уже на этих выходных», ситуация с подачей тока в дома пока не изменилась.

Объясним: списки «критических» потребителей, которых «нельзя отключать», начали формировать еще в периоды предыдущих блэкаутов в 2022—2023 годах. Но попадали туда не только действительно критически важные объекты, но и те, кто «смог договориться».

Эксперты, с которыми пообщался «Минфин», говорят, что место в заветных списках можно было просто купить, чем воспользовались многие предприниматели. «В основном вопрос решали средние и крупные предприятия, которые по тем или иным причинам не могли обеспечить себя энергопитанием от альтернативных источников», — говорит Корольчук.

«Прошлогодняя проверка Госэнергонадзора выявила немало фактов «самодеятельности» на местах. К примеру, оказалось, что в некоторых областных центрах, скажем, Днепре, Житомире, электроэнергию отключали меньше, чем в райцентрах и селах регионов.

Также были «перекосы» в пользу отдельных промышленных потребителей. Такая ситуация сохранилась и в этом году. Понятно, что списки критических объектов нужно пересматривать — как минимум убрав из них рестораны и бани. Почему в столице ВДНХ светится 24/7, а у жителей соседних домов электричества нет? Зачем сияют реклама и торговые центры? Наконец, не логично ли «прикрутить» уличное освещение, когда электроэнергии не хватает даже на освещение домов?", — негодует Попенко.

Уменьшатся ли отключения населения

По мнению Попенко, отключение «лишних» объектов действительно может высвободить определенные объемы электроэнергии. «Но какие это будут объемы по каждому региону, и насколько они позволят уменьшить периоды отключений для людей, пока сказать сложно», — добавил эксперт.

Корольчук считает, что «сэкономить» можно не больше 500 МВт, при этом, понятно, в разных регионах объемы будут отличаться. «При существующем уровне дефицита минимум в 4 ГВт, такая „экономия“ не позволит кардинально улучшить ситуацию с электричеством для людей», — говорит эксперт.

Отключение «подсветки» и уличных фонарей, по его словам, «даст вообще мизерный эффект».

Но, как считает Корольчук, жесткие отключения электроэнергии могут «стать мягче», поскольку энергетики работают над восстановлением подстанций и генерирующих объектов. «Это означает, что вскоре можно будет восстановить мощность атомных блоков и включить в работу все 7 ГВт их мощности. Таким образом, дефицит электроэнергии уменьшится», — пояснил Корольчук.

При этом рассчитывать на существенное улучшение ситуации с энергоснабжением украинцам в ближайшее время не стоит. По мнению Корольчука, света не будет до 12 часов в сутки, что меньше нынешних 16−18 часов, но все же достаточно много.

«Немало зависит также от погоды. Прогнозы до конца декабря достаточно оптимистичные, а вот будут ли морозы в январе-феврале, и до какой отметки опустятся столбики термометров — пока неясно. Между тем от температуры воздуха во многом зависит объем энергопотребления», — говорит Корольчук.

Перебои с хлебом могут начаться даже в Киеве

Отметим, что заявления об усилении отключений промышленных потребителей уже заставили бизнес занервничать.

Вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей (ВАП) Юрий Дученко говорит, что большинство хлебозаводов уже сейчас работают на ограниченных лимитах и не могут производить весь ассортимент хлебобулочных изделий. «Работа на генераторах по 6−12 часов приводит к поломкам оборудования. Если энергоснабжение не стабилизируется, возможны перебои с хлебом даже в Киеве. Поэтому хлебозаводам нужна приоритетная помощь с электроэнергией», — рассказал «Минфину» Дученко.

Глава концерна «Ярослав» (швейное и пищевое производство) Александр Барсук считает, что «отключение» рекламы и подсветок — неплохая идея, но ее результативность зависит от того, как ее станут реализовывать на практике.

«В целом же ситуация плохая. Нужно массово закупать накопители энергии, такого оборудования не хватает, не отработаны технологии установки, специалистов, да и дорого все», — говорит Барсук.

Представители бизнеса также говорят, что ужесточение по электроэнергии спровоцируют новый виток повышения ценников на все товары и услуги. По подсчетам главы объединения SAVEФОП Сергея Доротича, на каждом звене производственной цепочки подорожание может быть небольшим — до 5−7%. Но в итоге сработает кумулятивный эффект, и потребителям придется переплачивать до 15−20%.