В ноябре Украина импортировала больше всего электроэнергии за год

Импорт электрической энергии в ноябре увеличился на 17,2% — до 414,7 тыс. МВт*ч и достиг максимального значения с начала 2025 года. Об этом сообщает аналитический центр DIXI Group.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Рост импорта

В частности, после атаки 30 октября импорт вырос 1 ноября до 23,6 тыс. МВт*ч, что на 86,3% больше дня назад. Аналогичная картина наблюдалась после ударов 8 и 19 ноября, а также после атак 25 и 29 ноября.

Откуда импортировали больше всего

В ноябре самый большой рост импорта обеспечила Словакия — объемы увеличились в 10,3 раза. Поставки из Молдовы выросли вдвое, из Венгрии — на 2,5%. Импорт из Румынии и Польши, напротив, сократился — на 7,6% и 22,9% соответственно.

В структуре импорта по направлениям поступления электроэнергии доля Венгрии составила 184,5 тыс. МВт*ч (44,5%), Словакии — 78,6 тыс. МВт*ч (19,0%), Румынии — 71,0 тыс. МВт*ч (17,1%), Польше — 6 Молдовы — 18,8 тыс. МВт*ч (4,5%).

По сравнению с аналогичным месяцем в прошлом году (162,4 тыс. МВт*ч) в ноябре 2025-го импорт вырос в 2,6 раза.

Уменьшение экспорта

В свою очередь, в ноябре Украина уменьшила экспорт электроэнергии на 94,2% — до 5,3 тыс. МВт*ч, что является наименьшим месячным показателем с сентября 2024-го.

Для сравнения: в октябре этого года экспорт составил 90,8 тыс. МВт*ч, в ноябре прошлого года — 41,9 тыс. МВт*ч.

Экспорт электроэнергии в ноябре был незначительным и производился лишь до 10 числа, а с 11 ноября полностью прекратился. Основные объемы экспорта осуществлялись в ночной период с 01:00 до 05:00 и утром и днем с 09:00 до 14:00.

Украина достигла договоренности с ENTSO-E об увеличении с 1 декабря 2025 г. максимальной пропускной способности международных связей для импорта электроэнергии с 2,1 ГВт до 2,3 ГВт.