Света станет больше: Правительство приняло ряд решений для стабилизации энергосистемы

Кабинет Министров 9 декабря принял ряд решений по стабилизации энергосистемы и обеспечению светом граждан. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.

Решения для стабилизации энергосистемы

Правительство обязало областные военные администрации в течение двух дней пересмотреть списки объектов критической инфраструктуры. Больницы, школы, предприятия оборонно-промышленного комплекса и другие объекты жизнеобеспечения будут оставаться с бесперебойным электроснабжением.

В то же время из списков исключат потребителей, которые не имеют решающего значения в нынешних условиях, а высвободившиеся объемы электроэнергии направят на бытовые нужды граждан.

Правительство поручило органам местного самоуправления и коммунальным предприятиям ограничить неважное потребление электроэнергии. Декоративное освещение зданий, парков и уличная реклама в условиях энергетического кризиса должны быть выключены, однако улицы и дороги с повышенной аварийностью должны оставаться освещенными.

Список таких участков определят МВД и Нацполиция. Ограничения не будут касаться электроэнергии, производимой потребителями на собственных генераторных установках.

Правительство поручило Минэнерго, Минразвитию, энергетическому надзору и ОВА обеспечить полноценную работу распределенной генерации — газопоршневых, газотурбинных, когенерационных, бензиновых и дизельных установок. Все барьеры, мешающие отпуску электроэнергии в сеть, должны быть устранены, а когенерационные установки — введены в эксплуатацию. Соответствующие решения Кабмин одобрил на прошлой неделе.

Правительство разрешило государственным компаниям и компаниям с долей государства от 50% импортировать электроэнергию. Это должно уменьшить нагрузку на систему и повысить ее стабильность в пиковые часы. Импорт будет согласовываться с НЭК «Укрэнерго».