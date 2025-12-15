Акции европейских оружейников резко упали после заявления Зеленского об отказе от НАТО

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

15 декабря 2025, 18:15 Читати українською

Акции европейских оружейников резко упали после заявления Зеленского об отказе от НАТО

Котировки ведущих оборонных компаний Европы продемонстрировали заметное падение в понедельник, 15 декабря. Инвесторы начали распродавать акции сектора после того, как президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности отказаться от долгосрочной цели вступления в НАТО в обмен на надежные гарантии безопасности. Об этом сообщает CNBC.

Котировки ведущих оборонных компаний Европы продемонстрировали заметное падение в понедельник, 15 декабря.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Лидеры падения

Рынки мгновенно отреагировали на изменение риторики Киева, поскольку это повышает вероятность достижения мирных договоренностей и деэскалации конфликта.

Больше всего пострадали немецкие производители:

  • Rheinmetall — крупнейший оборонный концерн Германии, производящий системы ПВО, бронетехнику и боеприпасы. Его акции упали на 2,5% во время утренних торгов в Лондоне.
  • Hensoldt — производитель военной электроники и радаров потерял 2,2% стоимости.
  • Renk — компания, специализирующаяся на трансмиссиях для танков, снизилась на 1,9%.
  • Негативная динамика коснулась и шведского концерна Saab (производитель истребителей Gripen), акции которого просели на 1,7%.

В целом отраслевой индекс Stoxx Europe Aerospace and Defense в понедельник снизился более чем на 0,2%. Стоит отметить, что до этого момента с начала года этот индикатор вырос более чем на 50% на фоне рекордных заказов.

Изменение курса и переговоры в Берлине

Заявление Зеленского прозвучало на фоне переговоров в Берлине, направленных на прекращение войны, которая длится уже почти четыре года. В диалоге участвуют представители США Стив Виткофф и Джаред Кушнер.

Президент Украины отметил, что Киев готов рассмотреть отказ от членства в Альянсе, против которого категорически выступает Россия, если Запад предоставит альтернативные механизмы защиты.

Этот шаг рассматривается как существенное изменение политики Украины, поскольку ранее вступление в НАТО определялось как безальтернативный путь обеспечения безопасности страны.

Почему рынок боится мира

Падение акций оборонных компаний на новостях о возможном мире является классической реакцией финансовых рынков. В течение последних лет такие компании, как Rheinmetall, демонстрировали рекордный рост прибыли именно благодаря масштабным заказам для Украины и перевооружению европейских армий.

Инвесторы закладывают в стоимость акций ожидания будущих контрактов. Любой намек на завершение горячей фазы войны воспринимается рынком как сигнал о возможном сокращении оборонных бюджетов или замедлении темпов производства оружия. Хотя европейские лидеры неоднократно заявляли, что перевооружение ЕС будет продолжаться независимо от ситуации в Украине, спекулятивный капитал предпочитает фиксировать прибыль при первых признаках деэскалации.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+45
Kharakternyk
Kharakternyk
15 декабря 2025, 18:27
#
Як взагалі можна вступити туди, куди нас ніхто не збирався приймати? Скільки ще можна ходити за тією морквиною?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 14 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами