Акции европейских оружейников резко упали после заявления Зеленского об отказе от НАТО

Котировки ведущих оборонных компаний Европы продемонстрировали заметное падение в понедельник, 15 декабря. Инвесторы начали распродавать акции сектора после того, как президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности отказаться от долгосрочной цели вступления в НАТО в обмен на надежные гарантии безопасности. Об этом сообщает CNBC.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Лидеры падения

Рынки мгновенно отреагировали на изменение риторики Киева, поскольку это повышает вероятность достижения мирных договоренностей и деэскалации конфликта.

Больше всего пострадали немецкие производители:

Rheinmetall — крупнейший оборонный концерн Германии, производящий системы ПВО, бронетехнику и боеприпасы. Его акции упали на 2,5% во время утренних торгов в Лондоне.

Hensoldt — производитель военной электроники и радаров потерял 2,2% стоимости.

Renk — компания, специализирующаяся на трансмиссиях для танков, снизилась на 1,9%.

Негативная динамика коснулась и шведского концерна Saab (производитель истребителей Gripen), акции которого просели на 1,7%.

В целом отраслевой индекс Stoxx Europe Aerospace and Defense в понедельник снизился более чем на 0,2%. Стоит отметить, что до этого момента с начала года этот индикатор вырос более чем на 50% на фоне рекордных заказов.

Изменение курса и переговоры в Берлине

Заявление Зеленского прозвучало на фоне переговоров в Берлине, направленных на прекращение войны, которая длится уже почти четыре года. В диалоге участвуют представители США Стив Виткофф и Джаред Кушнер.

Президент Украины отметил, что Киев готов рассмотреть отказ от членства в Альянсе, против которого категорически выступает Россия, если Запад предоставит альтернативные механизмы защиты.

Этот шаг рассматривается как существенное изменение политики Украины, поскольку ранее вступление в НАТО определялось как безальтернативный путь обеспечения безопасности страны.

Почему рынок боится мира

Падение акций оборонных компаний на новостях о возможном мире является классической реакцией финансовых рынков. В течение последних лет такие компании, как Rheinmetall, демонстрировали рекордный рост прибыли именно благодаря масштабным заказам для Украины и перевооружению европейских армий.

Инвесторы закладывают в стоимость акций ожидания будущих контрактов. Любой намек на завершение горячей фазы войны воспринимается рынком как сигнал о возможном сокращении оборонных бюджетов или замедлении темпов производства оружия. Хотя европейские лидеры неоднократно заявляли, что перевооружение ЕС будет продолжаться независимо от ситуации в Украине, спекулятивный капитал предпочитает фиксировать прибыль при первых признаках деэскалации.