15 декабря 2025, 12:32 Читати українською

Бизнес будет работать без лишних простоев: в Украине изменили систему объявления воздушных тревог

Правительство завершило тестирование и официально ввело на всей территории Украины новый подход к оповещению населения об опасности. Отныне система воздушных тревог будет работать по принципу «районирования», что позволит не останавливать работу предприятий в тех частях области, где нет непосредственной угрозы. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко 15 декабря.

Правительство завершило тестирование и официально ввело на всей территории Украины новый подход к оповещению населения об опасности.

Как работает «умное» оповещение

Новая система, разработанная Государственной службой по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) совместно с Воздушными силами и областными администрациями, предусматривает дифференциацию сигнала тревоги на уровне отдельных районов, а не целых областей.

Ранее, если угроза фиксировалась на границе области, сирены включались по всему региону. Теперь тревога будет объявляться только в тех общинах, которые находятся на траектории опасности.

Система уже работает во всех регионах Украины, за исключением Луганской и Донецкой областей, где из-за активных боевых действий и оккупации применить такой подход пока невозможно.

Экономический эффект: сотни часов работы

Главная цель нововведения — поддержание экономической стабильности. Бизнес и местные общины долгое время настаивали на изменениях, ведь частые и длительные тревоги приводили к значительным простоям заводов, офисов и сферы услуг.

По словам Юлии Свириденко, результаты тестового периода в 13 регионах уже показали существенную эффективность:

  • Днепропетровская область: в некоторых общинах суммарное время без тревог увеличилось более чем на 100 суток (в пересчете на чистое время).
  • Сумская область: продолжительность тревог сократилась на 50 дней.
  • Харьковская область: бизнес получил более месяца дополнительного рабочего времени.

Техническое ускорение

Помимо географической точности, удалось значительно улучшить техническую скорость передачи данных. Если раньше передача сигнала от Воздушных сил к системе оповещения ГСЧС занимала несколько минут, то теперь этот процесс длится от 8 до 15 секунд. Это критически важно для оперативного реагирования людей на баллистические угрозы.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Комментарии - 2

+
+15
Потужна Потужність
Потужна Потужність
15 декабря 2025, 13:01
#
Ракета «Кинджал» (Х-47М2) може змінювати напрямок і траєкторію польоту, що є однією з ключових характеристик, яка ускладнює її перехоплення системами ППО. Те ж саме стосується і дронів по суті, тож чи має сенс оця «порайонна» тривога?

Бо пару трійку таких прильотів по підприємствах в районах де не було тривоги і все…
+
0
Три літри
Три літри
15 декабря 2025, 14:50
#
тож чи має сенс оця «порайонна» тривога?

А по нам стреляють виключно кинжалами? Ти ніколи не слідкував що відбуваєтся після загрози запуску цих ракет?

Те ж саме стосується і дронів по суті

Ні, бо у дронів є напрямок польому і зрозуміло де і коли вони можут з’явитись.

Бо пару трійку таких прильотів по підприємствах в районах де не було тривоги і все…

Де таке було хоч раз?
