українська
12 декабря 2025, 15:05

Вероятный следующий глава ФРС может обрушить курс доллара в угоду Трампу — мнение

Американский доллар может подвергнуться существенному падению, если Кевин Гассетт — наиболее вероятный кандидат на пост следующего председателя Федеральной резервной системы (ФРС) — будет проводить политику снижения ставок, игнорируя реальные экономические показатели. Такое предупреждение высказал валютный стратег Commerzbank Фолькмар Баур, сообщает The Wall Street Journal 12 декабря.

Американский доллар может подвергнуться существенному падению, если Кевин Гассетт — наиболее вероятный кандидат на пост следующего председателя Федеральной резервной системы (ФРС) — будет проводить политику снижения ставок, игнорируя реальные экономические показатели.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Политика против фактов

Кевин Гассетт, которого считают креатурой Дональда Трампа, в интервью Fox News накануне последнего заседания ФРС заявил, что центробанк «сильно отстает» в темпах снижения ставок.

Однако аналитики Commerzbank указывают на то, что макроэкономические данные не подтверждают необходимость агрессивного смягчения. Рынок труда США охлаждается очень медленно, что обычно требует осторожности от регулятора.

«Гассетта, вероятно, не остановит факты от внедрения снижения ставок, которого требует президент Трамп. И доллару, возможно, придется заплатить за это цену», — отмечает Баур.

Эксперты опасаются, что политически мотивированные решения нового главы ФРС, не соответствующие реальному состоянию экономики, подорвут доверие к валюте.

Рыночный контекст: доллар уже на минимумах

Американская валюта остается слабой после того, как в среду ФРС снизила ставку на 25 базисных пунктов и оставила открытой возможность для дальнейших снижений в 2026 году. Давление на доллар усилили и данные о заявках на пособие по безработице, которые оказались хуже прогнозов.

Индекс доллара (DXY): Торгуется вблизи восьминедельного минимума на уровне 98,41, опустившись накануне до 98,13.

Почему это важно

Это предупреждение подчеркивает ключевой риск 2026 года — потерю независимости ФРС. Если монетарная политика США будет определяться политическими желаниями Белого дома (быстрое снижение ставок для стимулирования экономики), а не экономическими расчетами, это приведет к девальвации доллара. Для мировой экономики это означает период высокой волатильности валютных курсов, а для инвесторов — сигнал к поиску альтернативных активов (золото, евро или криптоактивы).

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Я Саня
Я Саня
12 декабря 2025, 15:57
Потрібно йому упокорювальну сорочку одягнути, бо цей божевільний все тут нам потрищить швидше чим прийдуть вибори в сенат
