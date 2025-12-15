Volkswagen впервые за 88 лет останавливает производство на заводе в Германии

Volkswagen приостановит выпуск автомобилей на своем заводе в Дрездене. Это первый случай за всю 88-летнюю историю автопроизводителя, когда компания останавливает производство на предприятии в Германии, сообщает Financial Times.

Какая причина?

Закрытие сборочной линии происходит на фоне растущего давления на денежный поток крупнейшего европейского автопроизводителя. Среди причин — слабые продажи на рынке Китая, снижение спроса в Европе и влияние американских пошлин на продажи в США.

Компания в течение определенного времени пересматривает распределение инвестиционного бюджета в объеме около 160 млрд евро, запланированного на ближайшие пять лет, с учетом более длинного жизненного цикла автомобилей с бензиновыми двигателями. Инвестиционный бюджет, который ежегодно корректируется, в последние годы сокращался: для периода 2023−2027 годов он составлял 180 млрд евро.

Финансовый директор Volkswagen Арно Антлиц в октябре отмечал, что в 2025 году чистый денежный поток концерна, ранее прогнозировавшийся близким к нулевому уровню, может выйти в небольшой плюс. В то же время аналитики указывают, что финансовое давление на компанию будет сохраняться.

Аналитик Bernstein Стивен Райтман заявил, что в 2026 году давление на денежный поток, безусловно, останется. По его словам, автогруппа ищет пути сокращения издержек и повышения операционной прибыли.

Он также отметил, что Volkswagen сталкивается с масштабными вызовами, поскольку ожидаемо более длительный период эксплуатации автомобилей с двигателями внутреннего сгорания нуждается в дополнительных инвестициях.

По его словам, компании приходится рассматривать новые поколения бензиновых технологий.

С момента запуска производства в 2002 году завод в Дрездене выпустил менее 200 тыс. автомобилей, что составляет менее половины годового объема производства головного предприятия Volkswagen в Вольфсбурге.

Остановка производства в Дрездене является частью планов Volkswagen по сокращению производственных мощностей в Германии. Эти шаги предусмотрены соглашением с профсоюзами, заключенным в прошлом году, которое также включает в себя сокращение 35 тыс. рабочих мест у бренда VW на территории страны.

Глава бренда Volkswagen Томас Шефер в этом месяце заявил, что решение о прекращении производства было принято нелегко, однако с экономической точки зрения оно необходимо.

Напомним

Завод в Дрездене первоначально создавался как демонстрационная площадка инженерных возможностей Volkswagen и начал работу по сборке премиального седана VW Phaeton.

После прекращения производства этой модели в 2016 году предприятие стало символом электрификационных планов концерна, в последнее время на нем выпускали электромобиль ID.3.