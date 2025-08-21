Volkswagen корректирует стратегию: отказывается от полного перехода на электромобили для нового роста

Немецкий автогигант Volkswagen отходит от амбициозной стратегии полного перехода на электромобили. В то же время компания расширяет свою линейку моделей для стимулирования нового этапа роста. Об этом сообщает Bloomberg.

Ранее, в марте 2021 года Volkswagen заявлял о намерении продавать больше электромобилей, чем Tesla, уже к 2025 году. Однако эти цели не были достигнуты.

Теперь Volkswagen сосредотачивается на запуске новых моделей. В частности, в сентябре компания представит первый из своих электромобилей нового поколения — компактный хэтчбек VW ID.2all, стоимостью 25 тысяч евро. Эта модель должна стать толчком к новой эре роста для бренда. Всего в течение года Volkswagen планирует выпустить 30 новых моделей.

Компании предстоит значительно поработать над восстановлением репутации, ведь еще недавно покупатели VW ID.3 жаловались на проблемы с программным обеспечением, в частности внезапное торможение из-за нестабильной системы распознавания дорожных знаков.

Отметим, что в то время как Tesla могла обновлять свое программное обеспечение непосредственно в автомобилях клиентов, владельцам VW приходилось посещать сервисные центры.

В последние годы китайские автопроизводители, такие как BYD и NIO, смогли построить мощную империю электромобилей, предлагая продукцию с низкими ценами и конкурентными характеристиками. Как результат, BYD уже вытеснила Volkswagen с лидерских позиций на рынке Китая.

Генеральный директор Volkswagen Оливер Блум подчеркнул, что компания должна адаптироваться к новым рыночным реалиям. В современном мире потребители все больше внимания уделяют подключаемым гибридам и теряют интерес к электромобилям.

«Мы должны продолжать работу над нашей бизнес-моделью. Условия последних десятилетий — свободная торговля, глобальный экономический рост, ограниченная конкуренция — больше не применяются», — заявил Оливер Блуме.

