Немецкие операторы отменят дополнительную плату за звонки и интернет для пользователей украинских SIM-карт

Мобильный оператор Vodafone Germany объявил о запуске специального роумингового соглашения с украинскими операторами, которое начнет действовать уже с 16 декабря. Об этом пишет немецкое издание Main-Post.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Новые правила роуминга

Оператор Vodafone Deutschland объявил о досрочном внедрении новых правил роуминга уже с 16 декабря — еще до официального вступления в силу соответствующей нормы Европейского Союза.

Что это даст украинцам

После этого находящиеся в Германии украинцы смогут пользоваться своей мобильной связью без дополнительных расходов на звонки и интернет. Аналогичные условия будут действовать и для немецких абонентов Vodafone в Украине.

Другие крупные операторы — Deutsche Telekom и O2 — начнут применять новые правила с 1 января, когда норма ЕС станет обязательной для всех компаний.

В издании отмечают, что договоренность касается исключительно украинских мобильных операторов и не распространяется на временно оккупированные территории Украины.

Читайте также: Роуминг как дома: Vodafone переводит Украину на европейские стандарты и меняет тарифы

Как работает принцип «Роуминг как дома»

С 2017 года в странах ЕС действует принцип «Роуминг как дома», согласно которому абоненты не платят дополнительные сборы за мобильную связь во время пребывания в других государствах Евросоюза, используя тарифы своей страны.

В июне Еврокомиссия согласовала присоединение Украины к политике ЕС Roam like at Home. С 2026 года Украина станет частью единого европейского коммуникационного пространства.