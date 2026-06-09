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9 июня 2026, 9:01 Читати українською

На украинских АЗС изменят обозначение топлива: что означает E5, E10 и B7

С 1 июля на автозаправочных станциях начнет действовать новая европейская маркировка горючего. Изменения являются частью адаптации топливного рынка к стандартам ЕС и предусматривают обязательное добавление топлива к 10% биоэтанола. Об этом рассказал заместитель директора научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев, пишет Фокус.

С 1 июля на автозаправочных станциях начнет действовать новая европейская маркировка горючего.

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Новые обозначения топлива

На украинских АЗС постепенно появятся новые обозначения топлива:

  • E5 — бензин с до 5% биоэтанола
  • E10 — бензин с до 10% биоэтанола
  • B7 — дизель с до 7% биодизеля

Эти индексы соответствуют европейской системе маркировки, которая используется в ЕС с 2018 года и дополнительно обозначает типы топлива в зависимости от содержания биологических компонентов.

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Специалисты отмечают, что большинство автомобилей, выпущенных после 2011 года, без проблем трудятся на бензине E10. В то же время для более старых авто, особенно с карбюраторными двигателями, рекомендуется использовать бензин с меньшим содержанием биоэтанола — E5. Информацию о совместимости можно проверить в технической документации или на автомобиле.

Что это даст

Ожидается, что внедрение новой маркировки приблизит украинский рынок горючего к европейским экологическим требованиям и будет способствовать увеличению доли возобновляемых компонентов в топливе.

Переход на Е10 также должен упростить поставки топлива. Дело в том, что украинский рынок использует стандарт, отличающийся от распространенного в Европе. Поэтому поставщикам приходится формировать отдельные партии бензина для Украины.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
9 июня 2026, 10:22
#
Маркування і європейські стандарти це дуже класно, а коли українські чиновники знизять самі собі зп за прикладом Угорщини?
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