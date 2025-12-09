Роуминг как дома: Vodafone переводит Украину на европейские стандарты и меняет тарифы

С 23 декабря 2025 года мобильный оператор Vodafone вводит масштабное обновление тарифов, реализуя принцип Roam like at home (Роуминг, как дома). Об этом пишет Вorgexpert.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что это значит

Это решение фактически присоединяет Украину к единому роуминговому пространству Европейского Союза, позволяя большинству абонентов подписки пользоваться своими пакетными услугами в странах ЕС без дополнительной платы.

Это значительный шаг на пути европейской интеграции Украины в сфере телекоммуникаций.

Что изменится для абонентов

Главное изменение состоит в том, что абоненты смогут использовать свои пакетные минуты и часть гигабайтов в EU так же, как и в Украине, без изменения стоимости тарифного плана.

Основные преимущества новых правил роуминга Vodafone:

Безлимитные входящие вызовы: Входящие вызовы остаются безлимитными как в Украине, так и во время пребывания в странах Европейского Союза.

Унификация минут Пакетные минуты, предназначенные для звонков на украинские сети, теперь действуют и в ЕС. Их можно использовать для звонков в Украину и звонков внутри страны пребывания.

Мобильный интернет: часть гигабайтов, включенных в тариф, можно использовать непосредственно в роуминге.

Фиксированная стоимость: Стоимость свыше пакетных минут, мегабайт и SMS будет одинаковой как в Украине, так и в ЕС.

Предостережения по архивным тарифам

Услуга «Роуминг как дома» не будет распространяться на архивные тарифные планы, такие как 4G Smart (Light, XS, XS+), Device и Light. Пользователям этих тарифов оператор предлагает перейти на другие доступные тарифы для использования роумингом.

Все абоненты получат персональное SMS-сообщение об изменениях в своих тарифах в течение декабря. Подробная информация будет также опубликована на официальном сайте оператора не позднее чем за две недели до вступления изменений в силу 23 декабря 2025 года.