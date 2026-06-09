В прошлом месяце украинский автопарк пополнили 2652 ед. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). По отношению к маю прошлого года спрос на электромобили упал на 57%, а по сравнению с апрелем 2026 г. на 12%, сообщает Укравтопром.
Электромобили теряют популярность: сколько BEV купили украинцы в мае
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Спрос падает
По отношению к маю прошлого года спрос на электромобили упал на 57%, а по сравнению с апрелем 2026 г. на 12%.
Основное количество зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковые автомобили — 2495 шт. (новых — 466 шт., б/у — 2029 шт.). Среди 157 ед. коммерческих электромобилей новыми были только 10 автомобилей.
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Топ-5 новых электромобилей
- BYD Sea Lion 06 EV — 64 ед.;
- BYD Leopard 3 — 57 ед.
- ZEEKR 7X — 39 ед.;
- TOYOTA bZ4X — 30 ед.;
- VOLKSWAGEN ID.UNYX — 24 ед.
Топ-5 впервые реализуемых в Украине подержанных электромобилей
- NISSAN Leaf — 310 ед.;
- TESLA Model Y — 262 ед.
- TESLA Model 3 — 199 ед.;
- CHEVROLET Bolt — 100 ед.;
- KIA Niro EV — 89 ед.
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Источник: Минфин
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