Электромобили теряют популярность: сколько BEV купили украинцы в мае

В прошлом месяце украинский автопарк пополнили 2652 ед. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). По отношению к маю прошлого года спрос на электромобили упал на 57%, а по сравнению с апрелем 2026 г. на 12%, сообщает Укравтопром.

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Спрос падает

По отношению к маю прошлого года спрос на электромобили упал на 57%, а по сравнению с апрелем 2026 г. на 12%.

Основное количество зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковые автомобили — 2495 шт. (новых — 466 шт., б/у — 2029 шт.). Среди 157 ед. коммерческих электромобилей новыми были только 10 автомобилей.

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Топ-5 новых электромобилей

BYD Sea Lion 06 EV — 64 ед.;

BYD Leopard 3 — 57 ед.

ZEEKR 7X — 39 ед.;

TOYOTA bZ4X — 30 ед.;

VOLKSWAGEN ID.UNYX — 24 ед.

Топ-5 впервые реализуемых в Украине подержанных электромобилей