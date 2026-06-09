BYD показала свой новый флагманский седан D-класса Great Han (фото)

Компания BYD официально опубликовала фотографии своего последнего флагманского седана D-класса, внутренне называемого Great Han (Da Han или Han 9). Об этом пишет Сarnewschina.

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Дизайн авто

Внешний дизайн имеет общие стилистические черты Han L, особенно спереди, где горизонтальная декоративная деталь соединяет фары вдоль переднего края капота.

Great Han может похвастаться изящным, вытянутым силуэтом. Линия крыши начинается спуском от средней стойки. В задней части автомобиль имеет задние фонари во всю ширину, а задний бампер, как ожидается, будет иметь дизайн, который отлычается от Han L.

Интерьер и технологии

Внутри салон в значительной степени вдохновлен моделью Da Tang, отличаясь знакомым дизайном руля и компоновкой, ориентированной на премиальный комфорт и функциональность.

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Силовой агрегат и производительность

Новый флагман будет доступен как в гибридной (PHEV), так и полностью электрической (EV) конфигурациях. Он получит преимущества от аккумулятора BYD Blade второго поколения и технологии сверхбыстрой зарядки. По предварительной информации, модельный ряд будет включать в себя два ключевых варианта:

880 км полный привод LiDAR Flagman Edition

1008 км заднеприводного LiDAR-эксклюзивного выпуска

Ожидается, что Great Han станет серийной моделью, которая станет результатом «Кампании по наименованию первого флагманского седана D-класса от BYD Dynasty», ранее инициированной Лу Тянь. Ожидается, что автомобиль будет официально запущен на рынок в третьем квартале этого года.

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Лидерство BYD

BYD сохранила лидерство на рынке с общим объемом продаж в 376 990 единиц в мае.

В марте прошлого года BYD запустила свою мегаватную скорую зарядку, первыми моделями с ее поддержкой стали Han L и Tang L. Однако продажи Han L были не очень хорошими: в апреле продажи в Китае немного превысили 1000 единиц, что на 69,5% меньше, чем в предыдущем году.