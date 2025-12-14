Amazon и Microsoft инвестируют в Индию $52 млрд на фоне развития ИИ и облачных технологий

Технологические гиганты Amazon и Microsoft объявили о беспрецедентных инвестициях в Индию, которые совокупно составят $52 миллиарда. Это решение подтверждает растущее стратегическое значение Индии как ключевого глобального рынка для развития искусственного интеллекта (ИИ), облачных вычислений и электронной коммерции. Об этом сообщает Bloomberg.

Два соглашения за два дня

Оба обязательства, объявленные в течение двух дней, являются крупнейшими инвестициями такого рода в Азии:

Amazon: Компания увеличила свой инвестиционный план до $35 миллиардов к 2030 году. Эти средства будут направлены на онлайн-ритейл, цифровизацию на основе ИИ, развитие логистической инфраструктуры и поддержку экспортных инициатив для местного бизнеса. Amazon ожидает, что эти расходы помогут создать 1 миллион новых рабочих мест в Индии.

Microsoft: Компания обязалась инвестировать $17,5 миллиарда за четыре года для наращивания облачной инфраструктуры и мощностей ИИ в стране. Инвестиции пойдут на расширение центров обработки данных, обучение местной рабочей силы и сотрудничество в разработке суверенных технологических возможностей.

Ключевое поле битвы для Big Tech

Эти масштабные вложения подчеркивают стремление американских компаний закрепиться в Индии, которая является наиболее густонаселенной страной мира с более чем миллиардом интернет-пользователей.

Как отметил главный исполнительный директор Microsoft Сатья Наделла, ИИ в Индии имеет большое социальное значение.

«Когда медработник в селе ухаживает за только родившей мамой и при этом имеет в руках возможности искусственного интеллекта, тогда понимаешь, что этот ИИ действительно имеет значение», — сказал он.

Индия привлекательна для инвесторов благодаря:

Масштаб и лояльность регулятора: Она предлагает непревзойденное сочетание огромного рынка и относительно менее строгого регулирования по сравнению с Китаем или европейскими странами.

Обучение ШИ-моделей: разнообразие языков, акцентов и логических структур в Индии играет решающую роль в глобальном совершенствовании технологий ИИ.

Растущая конкуренция за рынок Индии усиливается, превращая страну в ключевое поле битвы не только для Amazon и Microsoft, но и для таких гигантов, как Google и Meta.