українська
14 декабря 2025, 14:04

Amazon и Microsoft инвестируют в Индию $52 млрд на фоне развития ИИ и облачных технологий

Технологические гиганты Amazon и Microsoft объявили о беспрецедентных инвестициях в Индию, которые совокупно составят $52 миллиарда. Это решение подтверждает растущее стратегическое значение Индии как ключевого глобального рынка для развития искусственного интеллекта (ИИ), облачных вычислений и электронной коммерции. Об этом сообщает Bloomberg.

Технологические гиганты Amazon и Microsoft объявили о беспрецедентных инвестициях в Индию, которые совокупно составят $52 миллиарда.
Фото: AI

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Два соглашения за два дня

Оба обязательства, объявленные в течение двух дней, являются крупнейшими инвестициями такого рода в Азии:

Amazon: Компания увеличила свой инвестиционный план до $35 миллиардов к 2030 году. Эти средства будут направлены на онлайн-ритейл, цифровизацию на основе ИИ, развитие логистической инфраструктуры и поддержку экспортных инициатив для местного бизнеса. Amazon ожидает, что эти расходы помогут создать 1 миллион новых рабочих мест в Индии.

Microsoft: Компания обязалась инвестировать $17,5 миллиарда за четыре года для наращивания облачной инфраструктуры и мощностей ИИ в стране. Инвестиции пойдут на расширение центров обработки данных, обучение местной рабочей силы и сотрудничество в разработке суверенных технологических возможностей.

Ключевое поле битвы для Big Tech

Эти масштабные вложения подчеркивают стремление американских компаний закрепиться в Индии, которая является наиболее густонаселенной страной мира с более чем миллиардом интернет-пользователей.

Как отметил главный исполнительный директор Microsoft Сатья Наделла, ИИ в Индии имеет большое социальное значение.

«Когда медработник в селе ухаживает за только родившей мамой и при этом имеет в руках возможности искусственного интеллекта, тогда понимаешь, что этот ИИ действительно имеет значение», — сказал он.

Читайте также: Microsoft инвестирует более $10 млрд в дата-центр для ИИ в Португалии

Индия привлекательна для инвесторов благодаря:

  • Масштаб и лояльность регулятора: Она предлагает непревзойденное сочетание огромного рынка и относительно менее строгого регулирования по сравнению с Китаем или европейскими странами.
  • Обучение ШИ-моделей: разнообразие языков, акцентов и логических структур в Индии играет решающую роль в глобальном совершенствовании технологий ИИ.

Растущая конкуренция за рынок Индии усиливается, превращая страну в ключевое поле битвы не только для Amazon и Microsoft, но и для таких гигантов, как Google и Meta.

InvestMarket от «Минфин» — онлайн-навигатор на рынке инвестиций. Сравните условия и выбирайте проекты для инвестирования

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
BigBend
BigBend
14 декабря 2025, 14:18
#
Ту країну треба знищити, а не інвестувати в неї.
+
+15
Kharakternyk
Kharakternyk
14 декабря 2025, 14:34
#
Впроваджуючи ШІ, вони тим самим і знищать ту країну.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
