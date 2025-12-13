Министерство финансов Украины официально заявило, что не имеет расчетов и моделирования экономических последствий возможного введения обязательной регистрации плательщиком НДС для физических лиц-предпринимателей (ФЛП), работающих на упрощенной системе. Об этом сообщил президент Ассоциации частных работодателей Александр Чумак со ссылкой на ответ, полученный от Минфина по запросу Ассоциации.
Минфин не владеет информацией о влиянии на бюджет изменений налогообложения ФЛП — Ассоциация частных работодателей
Отсутствие аналитики
По словам Чумака, наиболее тревожная новость состоит в том, что ключевой орган, ответственный за бюджет, не владеет аналитикой по поводу возможных последствий фискальной реформы.
Минфин официально ответил, что не располагает информацией о:
- Расчеты влияния на введение обязательного НДС для ФЛП-упрощенцев.
- Моделирование изменений поступлений НДС в госбюджет.
- Воздействие такого решения на местные бюджеты, теневую экономику, рынок труда и микро- и малый бизнес.
- Анализ регуляторного действия (АРВ) грядущего решения.
«То есть никакого моделирования сценариев введения обязательного НДС для ФЛП — не проводилось… И возможно введение обязательного НДС для всех ФЛП — это чистый эксперимент без прогнозируемых сценариев», — подчеркнул Чумак.
Логика реформы: Сначала обязательство, затем моделирование
По мнению Ассоциации, логика действий властей пока выглядит так:
- Политические/фискальные обязательства (Национальная стратегия доходов, договоренности с МВФ).
- Возможна разработка законопроекта.
- Только потом, возможно, кто-нибудь подумает о моделировании последствий для количества ФЛП, бюджетов и занятости.
Чумак отмечает, что при отсутствии расчетов аргументы, которые Верховная Рада будет использовать для голосования за изменения (например, дефицит бюджета, борьба с детинизацией), необоснованны. Это создает шаткость для украинского бизнеса, особенно в прифронтовых общинах, и для международных партнеров.
Призыв к качественным реформам
Ассоциация частных работодателей не против сбалансирования бюджета или детенизации, но выступает против того, чтобы реформа выглядела как эксперимент без расчетов.
«Настоящая модернизация сотрудничества с МВФ должна выглядеть иначе: сначала данные и модели, обоснование, затем — переговоры и согласование параметров реформ, затем — адаптация к реалиям военной экономики и прифронтовым регионам. Не наоборот», — подытожил Чумак.
Ассоциация призвала ФЛП объединяться для защиты своих интересов и требовать от власти предоставления расчетов и альтернативных сценариев детенизации, которые не вредили бы микро- и малому бизнесу.
