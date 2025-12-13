Multi от Минфин
українська
13 декабря 2025, 14:05

Минфин не владеет информацией о влиянии на бюджет изменений налогообложения ФЛП — Ассоциация частных работодателей

Министерство финансов Украины официально заявило, что не имеет расчетов и моделирования экономических последствий возможного введения обязательной регистрации плательщиком НДС для физических лиц-предпринимателей (ФЛП), работающих на упрощенной системе. Об этом сообщил президент Ассоциации частных работодателей Александр Чумак со ссылкой на ответ, полученный от Минфина по запросу Ассоциации.

Фото: pixabay.com

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Отсутствие аналитики

По словам Чумака, наиболее тревожная новость состоит в том, что ключевой орган, ответственный за бюджет, не владеет аналитикой по поводу возможных последствий фискальной реформы.

Минфин официально ответил, что не располагает информацией о:

  • Расчеты влияния на введение обязательного НДС для ФЛП-упрощенцев.
  • Моделирование изменений поступлений НДС в госбюджет.
  • Воздействие такого решения на местные бюджеты, теневую экономику, рынок труда и микро- и малый бизнес.
  • Анализ регуляторного действия (АРВ) грядущего решения.

«То есть никакого моделирования сценариев введения обязательного НДС для ФЛП — не проводилось… И возможно введение обязательного НДС для всех ФЛП — это чистый эксперимент без прогнозируемых сценариев», — подчеркнул Чумак.

Логика реформы: Сначала обязательство, затем моделирование

По мнению Ассоциации, логика действий властей пока выглядит так:

  • Политические/фискальные обязательства (Национальная стратегия доходов, договоренности с МВФ).
  • Возможна разработка законопроекта.
  • Только потом, возможно, кто-нибудь подумает о моделировании последствий для количества ФЛП, бюджетов и занятости.

Чумак отмечает, что при отсутствии расчетов аргументы, которые Верховная Рада будет использовать для голосования за изменения (например, дефицит бюджета, борьба с детинизацией), необоснованны. Это создает шаткость для украинского бизнеса, особенно в прифронтовых общинах, и для международных партнеров.

Призыв к качественным реформам

Ассоциация частных работодателей не против сбалансирования бюджета или детенизации, но выступает против того, чтобы реформа выглядела как эксперимент без расчетов.

«Настоящая модернизация сотрудничества с МВФ должна выглядеть иначе: сначала данные и модели, обоснование, затем — переговоры и согласование параметров реформ, затем — адаптация к реалиям военной экономики и прифронтовым регионам. Не наоборот», — подытожил Чумак.

Ассоциация призвала ФЛП объединяться для защиты своих интересов и требовать от власти предоставления расчетов и альтернативных сценариев детенизации, которые не вредили бы микро- и малому бизнесу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Три літри
Три літри
13 декабря 2025, 14:38
#
First time?
