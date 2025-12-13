Минфин не владеет информацией о влиянии на бюджет изменений налогообложения ФЛП — Ассоциация частных работодателей

Министерство финансов Украины официально заявило, что не имеет расчетов и моделирования экономических последствий возможного введения обязательной регистрации плательщиком НДС для физических лиц-предпринимателей (ФЛП), работающих на упрощенной системе. Об этом сообщил президент Ассоциации частных работодателей Александр Чумак со ссылкой на ответ, полученный от Минфина по запросу Ассоциации.

Отсутствие аналитики

По словам Чумака, наиболее тревожная новость состоит в том, что ключевой орган, ответственный за бюджет, не владеет аналитикой по поводу возможных последствий фискальной реформы.

Минфин официально ответил, что не располагает информацией о:

Расчеты влияния на введение обязательного НДС для ФЛП-упрощенцев.

Моделирование изменений поступлений НДС в госбюджет.

Воздействие такого решения на местные бюджеты, теневую экономику, рынок труда и микро- и малый бизнес.

Анализ регуляторного действия (АРВ) грядущего решения.

«То есть никакого моделирования сценариев введения обязательного НДС для ФЛП — не проводилось… И возможно введение обязательного НДС для всех ФЛП — это чистый эксперимент без прогнозируемых сценариев», — подчеркнул Чумак.

Логика реформы: Сначала обязательство, затем моделирование

По мнению Ассоциации, логика действий властей пока выглядит так:

Политические/фискальные обязательства (Национальная стратегия доходов, договоренности с МВФ).

Возможна разработка законопроекта.

Только потом, возможно, кто-нибудь подумает о моделировании последствий для количества ФЛП, бюджетов и занятости.

Чумак отмечает, что при отсутствии расчетов аргументы, которые Верховная Рада будет использовать для голосования за изменения (например, дефицит бюджета, борьба с детинизацией), необоснованны. Это создает шаткость для украинского бизнеса, особенно в прифронтовых общинах, и для международных партнеров.

Призыв к качественным реформам

Ассоциация частных работодателей не против сбалансирования бюджета или детенизации, но выступает против того, чтобы реформа выглядела как эксперимент без расчетов.

«Настоящая модернизация сотрудничества с МВФ должна выглядеть иначе: сначала данные и модели, обоснование, затем — переговоры и согласование параметров реформ, затем — адаптация к реалиям военной экономики и прифронтовым регионам. Не наоборот», — подытожил Чумак.

Ассоциация призвала ФЛП объединяться для защиты своих интересов и требовать от власти предоставления расчетов и альтернативных сценариев детенизации, которые не вредили бы микро- и малому бизнесу.