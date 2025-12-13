Активы Google во Франции заморозили на 110 миллионов евро после решения российского суда

Во Франции активы Google временно заморозили на сумму около 110 млн евро . Соответствующее решение было принято по требованию администратора ликвидированного российского подразделения компании, свидетельствуют судебные документы, с которыми ознакомилось агентство Reuters.

Этот шаг является редкой попыткой российской стороны привлечь международные правовые механизмы давления на зарубежные активы западных компаний на фоне роста напряженности вокруг использования замороженных российских активов в Европе.

Основание для заморозки

Замораживание активов Google France, относящихся к акциям, принадлежащим Google International, было инициировано судебным администратором Google Russia.

Французский судебный исполнитель действовал на основании трех решений, вынесенных между 2024 и 2025 годами Московскими арбитражными судами, регулируемыми международным коммерческим правом.

Уильям Жюли, адвокат, представляющий интересы судебного администратора (ликвидатора) Google Russia во французской юридической фирме WJ Avocats, сообщил, что российский суд признал Google виновным в незаконной выплате дивидендов в 2021 году на сумму около 10 миллиардов рублей ($126 млн).

Таким образом, администратор требует возврата этих средств в конкурсную массу для расчета с кредиторами.

Адвокат также отметил, что российский ликвидатор добивается выполнения этих судебных решений и в других юрисдикциях, включая Испанию, Турцию и Южную Африку.

Дальнейшие шаги и ответ Google

Согласно французскому законодательству, временная заморозка активов требует от адвокатов подать официальные документы о признании иностранного арбитражного решения в течение одного месяца, иначе заморозка будет отменена. Ожидается, что эти документы будут поданы в суд в ближайшие дни.

Парижский судебный суд должен будет рассмотреть вопрос о предоставлении разрешения на официальное признание и исполнение иностранных арбитражных решений. Этот процесс может занять до полутора лет.

Google имеет право обжаловать временную заморозку в суде. Если разрешение на выполнение решения будет предоставлено, замороженные средства могут быть конфискованы для удовлетворения арбитражных решений, добавил адвокат Жюли.

Напомним

Google, материнская компания которого — Alphabet — имеет рыночную капитализацию около $3,8 трлн, неоднократно получал штрафы со стороны России.

В 2022 году Google Russia объявила о банкротстве после того, как российские власти заблокировали ее банковские счета — это произошло спустя несколько месяцев после полномасштабного вторжения россии в Украину.