Украина заняла первое место в мире по доле стейблкоинов в экономике

Украина возглавила мировой рейтинг по соотношению объема операций со стейблкоинами к ВВП. Это свидетельствует о том, что цифровые доллары (USDT, USDC и т. д. ) стали неотъемлемой частью украинской финансовой системы, фактически выполняя функцию «второй валюты » для бизнеса и населения. Такие данные приводит аналитическая компания DL Research в своем отчете World Crypto Rankings за 2025 год.

Украинский феномен: почему мы первые

В категории проникновения стейблкоинов Украина обошла такие страны, как Нигерия и Грузия, которые традиционно считаются лидерами по использованию криптоактивов из-за слабости национальных валют.

Эксперты объясняют это высокой практической ролью криптодоллара в Украине. Стейблкоины используются не для спекуляций, а для реальных нужд:

Трансграничные расчеты: Бизнес использует их для оплаты импорта в обход валютных ограничений.

Сохранение средств: Население хеджирует риски девальвации гривны.

Денежные переводы: быстрый способ получения помощи или заработка из-за границы.

Общий рейтинг: Украина в топ-15

В общем зачете (World Crypto Rankings 2025), который учитывает 28 метрик (от регулирования до инфраструктуры), Украина заняла почетное 13-е место. Это выше, чем позиции мощных европейских экономик — Великобритании, Австрии и Польши.

Топ-5 криптовалютных стран мира в 2025 году:

Сингапур: Лидер благодаря прозрачному лицензированию и интеграции криптовалюты в финансовую систему.