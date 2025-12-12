Украина возглавила мировой рейтинг по соотношению объема операций со стейблкоинами к ВВП. Это свидетельствует о том, что цифровые доллары (USDT, USDC
Украина заняла первое место в мире по доле стейблкоинов в экономике
Украинский феномен: почему мы первые
В категории проникновения стейблкоинов Украина обошла такие страны, как Нигерия и Грузия, которые традиционно считаются лидерами по использованию криптоактивов из-за слабости национальных валют.
Эксперты объясняют это высокой практической ролью криптодоллара в Украине. Стейблкоины используются не для спекуляций, а для реальных нужд:
- Трансграничные расчеты: Бизнес использует их для оплаты импорта в обход валютных ограничений.
- Сохранение средств: Население хеджирует риски девальвации гривны.
- Денежные переводы: быстрый способ получения помощи или заработка из-за границы.
Общий рейтинг: Украина в топ-15
В общем зачете (World Crypto Rankings 2025), который учитывает 28 метрик (от регулирования до инфраструктуры), Украина заняла почетное 13-е место. Это выше, чем позиции мощных европейских экономик — Великобритании, Австрии и Польши.
Топ-5 криптовалютных стран мира в 2025 году:
Сингапур: Лидер благодаря прозрачному лицензированию и интеграции криптовалюты в финансовую систему.
- США: Доминируют благодаря институциональному капиталу и одобрению ETF.
- Литва: Европейский хаб для финтех-стартапов.
- Швейцария: Традиционная «криптодолина» с мощной правовой базой.
- ОАЭ: Активное привлечение криптобизнеса государством.
