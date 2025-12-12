Multi от Минфин
12 декабря 2025, 19:41 Читати українською

Украина заняла первое место в мире по доле стейблкоинов в экономике

Украина возглавила мировой рейтинг по соотношению объема операций со стейблкоинами к ВВП. Это свидетельствует о том, что цифровые доллары (USDT, USDC и т. д.) стали неотъемлемой частью украинской финансовой системы, фактически выполняя функцию «второй валюты» для бизнеса и населения. Такие данные приводит аналитическая компания DL Research в своем отчете World Crypto Rankings за 2025 год.

Украина возглавила мировой рейтинг по соотношению объема операций со стейблкоинами к ВВП.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Украинский феномен: почему мы первые

В категории проникновения стейблкоинов Украина обошла такие страны, как Нигерия и Грузия, которые традиционно считаются лидерами по использованию криптоактивов из-за слабости национальных валют.

Эксперты объясняют это высокой практической ролью криптодоллара в Украине. Стейблкоины используются не для спекуляций, а для реальных нужд:

  • Трансграничные расчеты: Бизнес использует их для оплаты импорта в обход валютных ограничений.
  • Сохранение средств: Население хеджирует риски девальвации гривны.
  • Денежные переводы: быстрый способ получения помощи или заработка из-за границы.

Общий рейтинг: Украина в топ-15

В общем зачете (World Crypto Rankings 2025), который учитывает 28 метрик (от регулирования до инфраструктуры), Украина заняла почетное 13-е место. Это выше, чем позиции мощных европейских экономик — Великобритании, Австрии и Польши.

Топ-5 криптовалютных стран мира в 2025 году:

Сингапур: Лидер благодаря прозрачному лицензированию и интеграции криптовалюты в финансовую систему.

  • США: Доминируют благодаря институциональному капиталу и одобрению ETF.
  • Литва: Европейский хаб для финтех-стартапов.
  • Швейцария: Традиционная «криптодолина» с мощной правовой базой.
  • ОАЭ: Активное привлечение криптобизнеса государством.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
yarg
yarg
12 декабря 2025, 21:07
#
Фейк на фейке… непонятно зачем. моральная поддержка криптунов ?
+
0
yarg
yarg
12 декабря 2025, 21:09
#
Особенно умилило «Перекази: Швидкий спосіб отримання допомоги чи заробітку з-за кордону.»

если что — банковский перевод доходит за 15 минут.
всякие революты и трансфервайзы — минут 30.
а возня с коинами — покупать ,переводить , продавать — день займет точно. и кучу комиссий и проблем.

кто и для кого это писал — я хз.
