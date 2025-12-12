OpenAI бросает вызов Google: Компания запустила свою самую мощную модель GPT-5.2

Компания OpenAI в четверг, 11 декабря, запустила свою новую передовую модель GPT-5.2 на фоне обострения конкуренции со стороны Google. Модель позиционируется как самая совершенная разработка компании, специально созданная для разработчиков и профессионального ежедневного использования. Об этом сообщает TechCrunch.

Этот запуск происходит после того, как, по сообщениям The Information, генеральный директор OpenAI Сэм Альтман объявил внутренний «код красный» (code red) из-за падения трафика ChatGPT и потери доли потребительского рынка в пользу Google Gemini 3.

Три версии для профессиональных задач

GPT-5.2 будет доступен платным пользователям ChatGPT и разработчикам через API в трех вариантах, ориентированных на разные типы рабочих процессов:

Instant (Мгновенный): Оптимизированная по скорости модель для рутинных запросов (поиск информации, письмо, перевод).

Thinking (Мышление): Модель, которая отлично справляется со сложной структурированной работой, такой как кодирование, анализ длинных документов, математика и планирование.

Pro (Профессиональный): Топовая модель, направленная на обеспечение максимальной точности и надежности при решении самых сложных проблем.

«Мы разработали 5.2, чтобы открыть еще большую экономическую ценность для людей», — заявила главный директор по продуктам OpenAI Фиджи Симо.

Она подчеркнула, что модель стала лучшей в создании электронных таблиц, презентаций, написании кода, восприятии изображений, понимании длинного контекста, использовании инструментов и связывании сложных многоэтапных проектов.

Новые рекорды в рассуждении и кодировании

OpenAI утверждает, что GPT-5.2 установила новые рекорды в бенчмарках по кодированию, математике, науке, соображениям в длинном контексте и использованию инструментов.

GPT-5.2 Thinking непосредственно конкурирует с режимом Deep Think от Google Gemini 3. На внутренних тестовых графиках OpenAI, GPT-5.2 опережает Gemini 3 и Claude Opus 4.5 почти во всех перечисленных тестах на соображение: от реальных задач программной инженерии (SWE-Bench Pro) и научных знаний уровня (ARC-AGI suites).

Продукт-лидер OpenAI Макс Шварцер сообщил, что ответы GPT-5.2 Thinking содержат на 38% меньше ошибок, чем в предыдущей версии, что делает модель более надежной для исследовательской работы и ежедневного принятия решений.

Фокус на Enterprise-сегменте

Несмотря на предыдущие слухи о намерениях усилить потребительские функции ChatGPT, запуск GPT-5.2 фокусируется на корпоративных возможностях.

OpenAI специально нацеливается на разработчиков и экосистему инструментов, стремясь стать основой по умолчанию для создания агентных систем на основе ИИ.

Компания заявила, что новые возможности модели будут способствовать «надежным агентным рабочим процессам, коду производственного уровня и сложным системам, работающим с большими контекстами и реальными данными».

Этот толчок требует от OpenAI высоких вычислительных издержек. Компания имеет значительные финансовые обязательства (свыше $1,4 трлн на инфраструктуру ИИ), и удвоение усилий на дорогостоящих моделях рассуждения является рискованным шагом в борьбе за лидерство.