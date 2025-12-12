OpenAI бросает вызов Google: Компания запустила свою самую мощную модель GPT-5.2

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

12 декабря 2025, 16:54 Читати українською

OpenAI бросает вызов Google: Компания запустила свою самую мощную модель GPT-5.2

Компания OpenAI в четверг, 11 декабря, запустила свою новую передовую модель GPT-5.2 на фоне обострения конкуренции со стороны Google. Модель позиционируется как самая совершенная разработка компании, специально созданная для разработчиков и профессионального ежедневного использования. Об этом сообщает TechCrunch.

OpenAI бросает вызов Google: Компания запустила свою мощную модель GPT-5.2

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Этот запуск происходит после того, как, по сообщениям The Information, генеральный директор OpenAI Сэм Альтман объявил внутренний «код красный» (code red) из-за падения трафика ChatGPT и потери доли потребительского рынка в пользу Google Gemini 3.

Три версии для профессиональных задач

GPT-5.2 будет доступен платным пользователям ChatGPT и разработчикам через API в трех вариантах, ориентированных на разные типы рабочих процессов:

  • Instant (Мгновенный): Оптимизированная по скорости модель для рутинных запросов (поиск информации, письмо, перевод).
  • Thinking (Мышление): Модель, которая отлично справляется со сложной структурированной работой, такой как кодирование, анализ длинных документов, математика и планирование.
  • Pro (Профессиональный): Топовая модель, направленная на обеспечение максимальной точности и надежности при решении самых сложных проблем.

Читайте также: Google Gemini догоняет ChatGPT на фоне замедления роста лидера рынка

«Мы разработали 5.2, чтобы открыть еще большую экономическую ценность для людей», — заявила главный директор по продуктам OpenAI Фиджи Симо.

Она подчеркнула, что модель стала лучшей в создании электронных таблиц, презентаций, написании кода, восприятии изображений, понимании длинного контекста, использовании инструментов и связывании сложных многоэтапных проектов.

Новые рекорды в рассуждении и кодировании

OpenAI утверждает, что GPT-5.2 установила новые рекорды в бенчмарках по кодированию, математике, науке, соображениям в длинном контексте и использованию инструментов.

GPT-5.2 Thinking непосредственно конкурирует с режимом Deep Think от Google Gemini 3. На внутренних тестовых графиках OpenAI, GPT-5.2 опережает Gemini 3 и Claude Opus 4.5 почти во всех перечисленных тестах на соображение: от реальных задач программной инженерии (SWE-Bench Pro) и научных знаний уровня (ARC-AGI suites).

Продукт-лидер OpenAI Макс Шварцер сообщил, что ответы GPT-5.2 Thinking содержат на 38% меньше ошибок, чем в предыдущей версии, что делает модель более надежной для исследовательской работы и ежедневного принятия решений.

Фокус на Enterprise-сегменте

Несмотря на предыдущие слухи о намерениях усилить потребительские функции ChatGPT, запуск GPT-5.2 фокусируется на корпоративных возможностях.

OpenAI специально нацеливается на разработчиков и экосистему инструментов, стремясь стать основой по умолчанию для создания агентных систем на основе ИИ.

Компания заявила, что новые возможности модели будут способствовать «надежным агентным рабочим процессам, коду производственного уровня и сложным системам, работающим с большими контекстами и реальными данными».

Этот толчок требует от OpenAI высоких вычислительных издержек. Компания имеет значительные финансовые обязательства (свыше $1,4 трлн на инфраструктуру ИИ), и удвоение усилий на дорогостоящих моделях рассуждения является рискованным шагом в борьбе за лидерство.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами