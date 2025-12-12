Ukraine Facility: Совет ЕС одобрил выплату 2,3 миллиарда евро для Украины

Совет Европейского Союза принял решение о шестом транше финансовой поддержки Украине в рамках программы Ukraine Facility. В ближайшее время Киев получит около 2,3 млрд евро. Об этом идет речь на сайте
Совет Европейского Союза принял решение о шестом транше финансовой поддержки Украине в рамках программы Ukraine Facility. В ближайшее время Киев получит около 2,3 млрд евро. Об этом идет речь на сайте
Эта значительная сумма была одобрена благодаря успешному выполнению Украиной восьми шагов, необходимых для шестого транша, а также завершению одного невыполненного шага из четвертого транша.
Цель финансирования и темпы реформ
Как отмечается в решении
Выплаты за Ukraine Facility тесно связаны с Планом Украины, определяющим стратегию восстановления, реконструкции и модернизации, а также график внедрения реформ, согласованных с целями вступления страны в ЕС.
В целом Украина успешно выполнила 63 из 68 шагов, необходимых в рамках программы.
«Это быстрое последовательное предоставление средств отражает скорость и приверженность Украины к внедрению реформ, согласованных с целями вступления страны в ЕС», — подчеркнули
Отчет правительства о выполненных задачах
Как сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, решение о выплате было принято по результатам третьего квартала 2025 года.
Украина выполнила 8 из 10 индикаторов, предусмотренных Планом Украины, и реализовала ряд системных реформ в ключевых областях:
- Управление государственными деньгами.
- Зеленый переход и охрана окружающей среды.
- Оптимизация бизнес-среды.
- денежные рынки и судебная система.
«Этот шестой транш в рамках действующей программы важен для обеспечения финансовой устойчивости Украины во время полномасштабного вторжения. Благодарны европейским партнерам за системную поддержку и продолжение программы», — заявила Свириденко, добавив, что правительство работает над улучшением выполнения условий Ukraine Facility в течение следующего отчетного периода.
Ukraine Facility
Программа Ukraine Facility вступила в силу 1 марта 2024 г. и предусматривает предоставление Украине до 50 миллиардов евро стабильного финансирования (гранты и кредиты) в течение 2024−2027 годов.
С момента запуска Украина уже получила:
- 6 млрд евро в виде промежуточного финансирования (bridge financing).
- 1,89 млрд евро предварительного финансирования (pre-financing).
- Пять предварительных траншей на общую сумму около 16,8 млрд евро.
«Минфин» писал, что в августе 2025 года ЕС выделил Украине более 3 миллиардов евро, что на 1,3 млрд меньше, чем планировалось из-за невыполнения всех обещанных реформ.
