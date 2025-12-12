Multi от Минфин
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Сменить язык на українська

12 декабря 2025, 8:28 Читати українською

Ukraine Facility: Совет ЕС одобрил выплату 2,3 миллиарда евро для Украины

Совет Европейского Союза принял решение о шестом транше финансовой поддержки Украине в рамках программы Ukraine Facility. В ближайшее время Киев получит около 2,3 млрд евро. Об этом идет речь на сайте Совета Е С.

Совет Европейского Союза принял решение о шестом транше финансовой поддержки Украине в рамках программы Ukraine Facility.
Фото: pixabay.com

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Эта значительная сумма была одобрена благодаря успешному выполнению Украиной восьми шагов, необходимых для шестого транша, а также завершению одного невыполненного шага из четвертого транша.

Цель финансирования и темпы реформ

Как отмечается в решении Совета Е С, это финансирование, прежде всего, направлено на укрепление макрофинансовой стабильности Украины и поддержку функционирования ее публичной администрации.

Выплаты за Ukraine Facility тесно связаны с Планом Украины, определяющим стратегию восстановления, реконструкции и модернизации, а также график внедрения реформ, согласованных с целями вступления страны в ЕС.

В целом Украина успешно выполнила 63 из 68 шагов, необходимых в рамках программы.

«Это быстрое последовательное предоставление средств отражает скорость и приверженность Украины к внедрению реформ, согласованных с целями вступления страны в ЕС», — подчеркнули в Совете Е С.

Отчет правительства о выполненных задачах

Как сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, решение о выплате было принято по результатам третьего квартала 2025 года.

Украина выполнила 8 из 10 индикаторов, предусмотренных Планом Украины, и реализовала ряд системных реформ в ключевых областях:

  • Управление государственными деньгами.
  • Зеленый переход и охрана окружающей среды.
  • Оптимизация бизнес-среды.
  • денежные рынки и судебная система.

«Этот шестой транш в рамках действующей программы важен для обеспечения финансовой устойчивости Украины во время полномасштабного вторжения. Благодарны европейским партнерам за системную поддержку и продолжение программы», — заявила Свириденко, добавив, что правительство работает над улучшением выполнения условий Ukraine Facility в течение следующего отчетного периода.

Ukraine Facility

Программа Ukraine Facility вступила в силу 1 марта 2024 г. и предусматривает предоставление Украине до 50 миллиардов евро стабильного финансирования (гранты и кредиты) в течение 2024−2027 годов.

С момента запуска Украина уже получила:

  • 6 млрд евро в виде промежуточного финансирования (bridge financing).
  • 1,89 млрд евро предварительного финансирования (pre-financing).
  • Пять предварительных траншей на общую сумму около 16,8 млрд евро.

Напомним

«Минфин» писал, что в августе 2025 года ЕС выделил Украине более 3 миллиардов евро, что на 1,3 млрд меньше, чем планировалось из-за невыполнения всех обещанных реформ.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
+45
Strain
Strain
12 декабря 2025, 9:26
#
Следите за руками.
ЕС выделяет КРЕДИТЫ.
Правительство деньги разворовывает и уходит в отставку/перевыборы/уезжает в Израиль.
Госдолг остается украинцам.
Все в профите кроме нас.
+
+15
ture
ture
12 декабря 2025, 11:17
#
И всё начинается сначала …
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
