Ukraine Facility: Совет ЕС одобрил выплату 2,3 миллиарда евро для Украины

Совет Европейского Союза принял решение о шестом транше финансовой поддержки Украине в рамках программы Ukraine Facility. В ближайшее время Киев получит около 2,3 млрд евро . Об этом идет речь на сайте Совета Е С .

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Эта значительная сумма была одобрена благодаря успешному выполнению Украиной восьми шагов, необходимых для шестого транша, а также завершению одного невыполненного шага из четвертого транша.

Цель финансирования и темпы реформ

Как отмечается в решении Совета Е С , это финансирование, прежде всего, направлено на укрепление макрофинансовой стабильности Украины и поддержку функционирования ее публичной администрации.

Выплаты за Ukraine Facility тесно связаны с Планом Украины, определяющим стратегию восстановления, реконструкции и модернизации, а также график внедрения реформ, согласованных с целями вступления страны в ЕС.

В целом Украина успешно выполнила 63 из 68 шагов, необходимых в рамках программы.

«Это быстрое последовательное предоставление средств отражает скорость и приверженность Украины к внедрению реформ, согласованных с целями вступления страны в ЕС», — подчеркнули в Совете Е С .

Отчет правительства о выполненных задачах

Как сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, решение о выплате было принято по результатам третьего квартала 2025 года.

Украина выполнила 8 из 10 индикаторов, предусмотренных Планом Украины, и реализовала ряд системных реформ в ключевых областях:

Управление государственными деньгами.

Зеленый переход и охрана окружающей среды.

Оптимизация бизнес-среды.

денежные рынки и судебная система.

«Этот шестой транш в рамках действующей программы важен для обеспечения финансовой устойчивости Украины во время полномасштабного вторжения. Благодарны европейским партнерам за системную поддержку и продолжение программы», — заявила Свириденко, добавив, что правительство работает над улучшением выполнения условий Ukraine Facility в течение следующего отчетного периода.

Ukraine Facility

Программа Ukraine Facility вступила в силу 1 марта 2024 г. и предусматривает предоставление Украине до 50 миллиардов евро стабильного финансирования (гранты и кредиты) в течение 2024−2027 годов.

С момента запуска Украина уже получила:

6 млрд евро в виде промежуточного финансирования (bridge financing).

1,89 млрд евро предварительного финансирования (pre-financing).

Пять предварительных траншей на общую сумму около 16,8 млрд евро.

Напомним

«Минфин» писал, что в августе 2025 года ЕС выделил Украине более 3 миллиардов евро, что на 1,3 млрд меньше, чем планировалось из-за невыполнения всех обещанных реформ.