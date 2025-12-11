Британские банки выступают против плана использования замороженных активов рф для кредитов Украине — FT

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

11 декабря 2025, 19:29 Читати українською

Британские банки выступают против плана использования замороженных активов рф для кредитов Украине — FT

Крупные британские банки выступили против планов правительства использовать около £8 млрд замороженных суверенных активов россии, которые они удерживают как залог для предоставления займов Украине. Финансовые учреждения предупреждают, что правительство Великобритании не предложило им индемнитет (компенсацию) от потенциальных судебных исков и ответных мер со стороны Москвы. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники.

Британские банки выступают против плана использования замороженных активов рф для кредитов Украине — FT
Фото: pixabay.com

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Высокопоставленные банкиры, говорившие на условиях анонимности, отметили, что банки могут подвергать себя значительному юридическому риску, если эти активы будут использованы для обеспечения беспроцентных кредитов Киеву.

Основные риски и беспокойство

  • Правовой прецедент: «Мы озабочены законностью… правительство создает новый прецедент, поскольку они никогда не конфисковали активы таким образом. россия подаст в суд за них», — заявил один из старших банкиров.
  • Риск невозврата: Главная проблема заключается в отсутствии гарантий, что предстоящее мирное соглашение будет включать репарации от Москвы, которые помогут погасить финансирование. «Юридический риск состоит в том, что если Украина не вернет (средства, — ред.), вам придется конфисковать актив, который правительство считает вашим, а россия нет», — пояснил консультант крупных кредиторов.
  • Ожидание дефолта Один источник отметил, что финансисты рассматривают эти кредиты как «почти неизбежный дефолт» (фактически, как подарок Украине) и обеспокоены тем, что останутся без защиты, когда россия подаст в суд.

Правительство Великобритании, со своей стороны, отказалось комментировать, будет ли предоставлен банкам индемнитет в рамках плана, предусматривающего использование активов в качестве залога, а не прямую конфискацию.

Читайте также: Япония опровергла информацию об отказе конфискации замороженных российских активов

Координация действий с ЕС

Обсуждение использования замороженных суверенных активов (более 210 млрд евро в основном в ЕС, большинство из которых хранится в бельгийском Euroclear) активизировались на фоне давления со стороны президента США Дональда Трампа, а также после сокращения финансовой поддержки Украине со стороны его администрации.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и европейские лидеры стремятся использовать российские активы для финансирования Украины и усиления своей переговорной позиции.

Ключевые дипломатические шаги:

  • Планы Великобритании координируются с ЕС, где Еврокомиссия предлагает, чтобы страны-члены предоставили Бельгии национальные гарантии для покрытия возможных расходов по возврату активов россии.
  • ЕС также рассматривает возможность использования чрезвычайных полномочий для обхода необходимости единодушной поддержки, чтобы бессрочно иммобилизовать активы, направленные на обход вето со стороны Венгрии.
  • Министр иностранных дел Великобритании Еветт Купер встретилась со своим бельгийским коллегой Максимом Прево, а также ожидается встреча Стармера с премьер-министром Бельгии Бартом Де Вевером.
  • Эти встречи прошли после дискуссий в Лондоне между Стармером, президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

В настоящее время, несмотря на прогресс, близкие к обсуждениям источники не ожидают окончательного соглашения по использованию суверенных активов к Рождеству.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами