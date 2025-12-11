Британские банки выступают против плана использования замороженных активов рф для кредитов Украине — FT

Крупные британские банки выступили против планов правительства использовать около £8 млрд замороженных суверенных активов россии, которые они удерживают как залог для предоставления займов Украине. Финансовые учреждения предупреждают, что правительство Великобритании не предложило им индемнитет (компенсацию) от потенциальных судебных исков и ответных мер со стороны Москвы. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Высокопоставленные банкиры, говорившие на условиях анонимности, отметили, что банки могут подвергать себя значительному юридическому риску, если эти активы будут использованы для обеспечения беспроцентных кредитов Киеву.

Основные риски и беспокойство

Правовой прецедент: «Мы озабочены законностью… правительство создает новый прецедент, поскольку они никогда не конфисковали активы таким образом. россия подаст в суд за них», — заявил один из старших банкиров.

Риск невозврата: Главная проблема заключается в отсутствии гарантий, что предстоящее мирное соглашение будет включать репарации от Москвы, которые помогут погасить финансирование. «Юридический риск состоит в том, что если Украина не вернет (средства, — ред.), вам придется конфисковать актив, который правительство считает вашим, а россия нет», — пояснил консультант крупных кредиторов.

Ожидание дефолта Один источник отметил, что финансисты рассматривают эти кредиты как «почти неизбежный дефолт» (фактически, как подарок Украине) и обеспокоены тем, что останутся без защиты, когда россия подаст в суд.

Правительство Великобритании, со своей стороны, отказалось комментировать, будет ли предоставлен банкам индемнитет в рамках плана, предусматривающего использование активов в качестве залога, а не прямую конфискацию.

Читайте также: Япония опровергла информацию об отказе конфискации замороженных российских активов

Координация действий с ЕС

Обсуждение использования замороженных суверенных активов (более 210 млрд евро в основном в ЕС, большинство из которых хранится в бельгийском Euroclear) активизировались на фоне давления со стороны президента США Дональда Трампа, а также после сокращения финансовой поддержки Украине со стороны его администрации.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и европейские лидеры стремятся использовать российские активы для финансирования Украины и усиления своей переговорной позиции.

Ключевые дипломатические шаги:

Планы Великобритании координируются с ЕС, где Еврокомиссия предлагает, чтобы страны-члены предоставили Бельгии национальные гарантии для покрытия возможных расходов по возврату активов россии.

ЕС также рассматривает возможность использования чрезвычайных полномочий для обхода необходимости единодушной поддержки, чтобы бессрочно иммобилизовать активы, направленные на обход вето со стороны Венгрии.

Министр иностранных дел Великобритании Еветт Купер встретилась со своим бельгийским коллегой Максимом Прево, а также ожидается встреча Стармера с премьер-министром Бельгии Бартом Де Вевером.

Эти встречи прошли после дискуссий в Лондоне между Стармером, президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

В настоящее время, несмотря на прогресс, близкие к обсуждениям источники не ожидают окончательного соглашения по использованию суверенных активов к Рождеству.