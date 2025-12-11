Крупные британские банки выступили против планов правительства использовать около £8 млрд замороженных суверенных активов россии, которые они удерживают как залог для предоставления займов Украине. Финансовые учреждения предупреждают, что правительство Великобритании не предложило им индемнитет (компенсацию) от потенциальных судебных исков и ответных мер со стороны Москвы. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники.
Британские банки выступают против плана использования замороженных активов рф для кредитов Украине — FT
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Высокопоставленные банкиры, говорившие на условиях анонимности, отметили, что банки могут подвергать себя значительному юридическому риску, если эти активы будут использованы для обеспечения беспроцентных кредитов Киеву.
Основные риски и беспокойство
- Правовой прецедент: «Мы озабочены законностью… правительство создает новый прецедент, поскольку они никогда не конфисковали активы таким образом. россия подаст в суд за них», — заявил один из старших банкиров.
- Риск невозврата: Главная проблема заключается в отсутствии гарантий, что предстоящее мирное соглашение будет включать репарации от Москвы, которые помогут погасить финансирование. «Юридический риск состоит в том, что если Украина не вернет (средства, — ред.), вам придется конфисковать актив, который правительство считает вашим, а россия нет», — пояснил консультант крупных кредиторов.
- Ожидание дефолта Один источник отметил, что финансисты рассматривают эти кредиты как «почти неизбежный дефолт» (фактически, как подарок Украине) и обеспокоены тем, что останутся без защиты, когда россия подаст в суд.
Правительство Великобритании, со своей стороны, отказалось комментировать, будет ли предоставлен банкам индемнитет в рамках плана, предусматривающего использование активов в качестве залога, а не прямую конфискацию.
Читайте также: Япония опровергла информацию об отказе конфискации замороженных российских активов
Координация действий с ЕС
Обсуждение использования замороженных суверенных активов (более 210 млрд евро в основном в ЕС, большинство из которых хранится в бельгийском Euroclear) активизировались на фоне давления со стороны президента США Дональда Трампа, а также после сокращения финансовой поддержки Украине со стороны его администрации.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и европейские лидеры стремятся использовать российские активы для финансирования Украины и усиления своей переговорной позиции.
Ключевые дипломатические шаги:
- Планы Великобритании координируются с ЕС, где Еврокомиссия предлагает, чтобы страны-члены предоставили Бельгии национальные гарантии для покрытия возможных расходов по возврату активов россии.
- ЕС также рассматривает возможность использования чрезвычайных полномочий для обхода необходимости единодушной поддержки, чтобы бессрочно иммобилизовать активы, направленные на обход вето со стороны Венгрии.
- Министр иностранных дел Великобритании Еветт Купер встретилась со своим бельгийским коллегой Максимом Прево, а также ожидается встреча Стармера с премьер-министром Бельгии Бартом Де Вевером.
- Эти встречи прошли после дискуссий в Лондоне между Стармером, президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
В настоящее время, несмотря на прогресс, близкие к обсуждениям источники не ожидают окончательного соглашения по использованию суверенных активов к Рождеству.
Комментарии