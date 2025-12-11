Правительство приняло постановление, позволяющее запустить полный цикл оформления европротокола оформления незначительных дорожно-транспортных происшествий в приложении «Дия», сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
С 2026 года оформить европротокол можно будет в «Дии»: Правительство приняло постановление
Что это значит?
«Уже с первого квартала 2026 года водители смогут зафиксировать ДТП без вызова полиции и никакой бумажной работы сразу на месте происшествия», — написала Свириденко.
По ее словам, «Дия» будет автоматически загружать все необходимые данные из государственных реестров, в частности, информацию о водительских документах, техпаспорте и страховании.
«Это устраняет риск ошибок, из-за которых ранее водители могли получать отказы в страховых выплатах. Достаточно будет добавить несколько фото, согласовать информацию с другим участником и подписать документ с помощью Дии. Подписи. Статус рассмотрения можно будет отслеживать прямо в „Дии“, без поездок в страховое и дополнительные обращения», — написала глава правительства.
Свириденко отметила, что новый сервис позволит урегулировать ДТП быстро и без лишней нагрузки на полицию.
