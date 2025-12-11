Multi от Минфин
11 декабря 2025, 11:39

Золотая карта Трампа" заработала: богатые иностранцы смогут купить право на пребывание в США

Открыт прием заявок на анонсированную в феврале 2025 года Дональдом Трампом так называемую «золотую карту», дающую право жить и работать в США и открывающую путь к получению американского гражданства. Получить Trump Gold Card можно будет за 1 миллион долларов (около 855 тысяч евро). Об этом пишет Bloomberg.

Открыт прием заявок на анонсированную в феврале 2025 года Дональдом Трампом так называемую «золотую карту», дающую право жить и работать в США и открывающую путь к получению американского гражданства.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Сколько нужно заплатить за карту

Кроме того, необходимо оплатить сбор за обработку заявки в размере 15 тысяч долларов (примерно 12 835 евро). Дизайн карты включает портрет Трампа на фоне статуи Свободы.

Программа «золотых карт»

Согласно официальным данным, программа «золотых карт» направлена на привлечение в США особо квалифицированных и соответствующим образом проверенных работников для американских компаний.

Ранее в министерстве торговли США заявляли, что таким образом предполагается привлечь в страну инвестиции на сумму более 100 млрд долларов. Заявки на «золотую карту» теперь можно отправлять через «официальный веб-сайт администрации Соединенных Штатов».

Читайте также: «Золотая карта» вместо визы: В США за один день было продано 1000 карт на $5 млрд

Как указано на сайте, помимо карты для физических лиц можно подать заявку на корпоративную «золотую карту» стоимостью уже 2 млн плюс сбор в 15 тысяч долларов. Благодаря ей компании смогут получать ВНЖ в США для новых сотрудников «в рекордно короткие сроки».

Кроме того, за «небольшую комиссию в размере 5 процентов» от стоимости карты ее можно будет передать другому сотруднику. Годовой сбор «за обслуживание» корпоративной карты обойдется компании в 1% от ее стоимости (или 20 тысяч долларов).

Также готовится еще более дорогостоящая «платиновая карта» для физлиц за 5 млн долларов (около 4,2 млн евро), от нее в американский бюджет предполагается получить 1 млрд долларов.

В течение какого времени планируется получить эти средства, ведомство не уточнило. Иностранцы, купившие Trump Platinum Card, смогут находиться на территории США 270 дней в году без необходимости платить там налоги на доход, полученный за пределами страны.

Напомним

Программа EB-5 для иммигрантов-инвесторов, руководимая Службой гражданства и иммиграции США, была создана Конгрессом в 1990 году, чтобы «стимулировать экономику США путем создания новых рабочих мест и капиталовложений иностранными инвесторами».

Роман Мирончук
