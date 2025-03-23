«Золотая карта» вместо визы: В США за один день было продано 1000 карт на $5 млрд

США представили новую программу иммиграции — «золотую карточку», которая дает иностранцам право на постоянное проживание в стране. За один день было продано 1000 таких карт, что принесло бюджету $5 млрд, пишет Financial Ехргеѕѕ.

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Что известно

Президент США Дональд Трамп выдвинул идею заменить визовую программу для иностранных инвесторов так называемой «золотой картой», которую можно было бы купить за $5 миллионов как путь к американскому гражданству.

Трамп сообщил, что заменит программу иммиграционных инвесторов «EB-5», позволяющую иностранным инвесторам стать постоянными жителями США, на так называемую «золотую карточку».

Программа EB-5 предоставляет «зеленые карты» иностранцам, обещающим инвестировать в бизнес США.

Напомним

Программа EB-5 для иммигрантов-инвесторов, руководимая Службой гражданства и иммиграции США, была создана Конгрессом в 1990 году, чтобы «стимулировать экономику США путем создания новых рабочих мест и капиталовложений иностранными инвесторами».