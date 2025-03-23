США представили новую программу иммиграции — «золотую карточку», которая дает иностранцам право на постоянное проживание в стране. За один день было продано 1000 таких карт, что принесло бюджету $5 млрд, пишет Financial Ехргеѕѕ.
«Золотая карта» вместо визы: В США за один день было продано 1000 карт на $5 млрд
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Что известно
Президент США Дональд Трамп выдвинул идею заменить визовую программу для иностранных инвесторов так называемой «золотой картой», которую можно было бы купить за $5 миллионов как путь к американскому гражданству.
Трамп сообщил, что заменит программу иммиграционных инвесторов «EB-5», позволяющую иностранным инвесторам стать постоянными жителями США, на так называемую «золотую карточку».
Программа EB-5 предоставляет «зеленые карты» иностранцам, обещающим инвестировать в бизнес США.
Напомним
Программа EB-5 для иммигрантов-инвесторов, руководимая Службой гражданства и иммиграции США, была создана Конгрессом в 1990 году, чтобы «стимулировать экономику США путем создания новых рабочих мест и капиталовложений иностранными инвесторами».
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.
Комментарии