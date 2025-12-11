Срок использования «Зимней поддержки» через Укрпочту продлили до конца февраля 2026 года

Правительство продлило срок использования «Зимней поддержки» для оформивших выплату через Укрпочту. Об этом говорится в сообщении Укрпочты.

Что это значит

Теперь помощь от государства можно потратить до конца февраля 2026 (а не в течение декабря-января, как это было раньше).

Это касается всех украинцев, получивших помощь через Укрпочту — как оформлявших заявку в отделении, так и пенсионеров и получателей социальных выплат, которым средства зачислили автоматически.

Прием заявок

Напомним, что заявки на оформление помощи принимают в каждом отделении Укрпочты до 24 декабря включительно.

Для оформления выплаты требуются: