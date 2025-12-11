Правительство продлило срок использования «Зимней поддержки» для оформивших выплату через Укрпочту. Об этом говорится в сообщении Укрпочты.
Срок использования «Зимней поддержки» через Укрпочту продлили до конца февраля 2026 года
Что это значит
Теперь помощь от государства можно потратить до конца февраля 2026 (а не в течение декабря-января, как это было раньше).
Это касается всех украинцев, получивших помощь через Укрпочту — как оформлявших заявку в отделении, так и пенсионеров и получателей социальных выплат, которым средства зачислили автоматически.
Прием заявок
Напомним, что заявки на оформление помощи принимают в каждом отделении Укрпочты до 24 декабря включительно.
Для оформления выплаты требуются:
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
- идентификационный код (РНОКПП) или отметку в паспорте о его отсутствии;
- для детей: заявку подают родители — отдельно на каждого ребенка (необходимо предоставить свидетельство о рождении);
- для законных представителей: документ, удостоверяющий личность опекуна, и документ, подтверждающий назначение опекуна получателю пособия.
Источник: Минфин
