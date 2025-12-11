Интернет во время блекаутов: В «Дии» появится карта покрытия xPON

Украинцы смогут на карте в приложении «Дия» проверить, рядом ли энергонезависимая сеть xPON. Это позволит увидеть реальную техническую картину и оценить бесперебойность интернета, чтобы была возможность эффективно спланировать работу и обучение во время отключений. Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.

На карте в Дии в несколько кликов можно будет увидеть:

xPON-провайдеров, обслуживающих конкретный дом или улицу;

наличие технологии xPON, обеспечивающей интернет без света;

время работы сети при отключении (например, 4, 8 или 72 часа).

Также украинцы смогут оставлять отзывы о работе своего провайдера. Это создаст здоровую конкуренцию: компании будут мотивированы улучшать услуги, а пользователи будут знать, соответствуют ли обещания реальности.

Карта также покажет покрытие энергонезависимого Интернета по всей Украине.

