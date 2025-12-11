Украинцы смогут на карте в приложении «Дия» проверить, рядом ли энергонезависимая сеть xPON. Это позволит увидеть реальную техническую картину и оценить бесперебойность интернета, чтобы была возможность эффективно спланировать работу и обучение во время отключений. Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.
Интернет во время блекаутов: В «Дии» появится карта покрытия xPON
На карте в Дии в несколько кликов можно будет увидеть:
- xPON-провайдеров, обслуживающих конкретный дом или улицу;
- наличие технологии xPON, обеспечивающей интернет без света;
- время работы сети при отключении (например, 4, 8 или 72 часа).
Также украинцы смогут оставлять отзывы о работе своего провайдера. Это создаст здоровую конкуренцию: компании будут мотивированы улучшать услуги, а пользователи будут знать, соответствуют ли обещания реальности.
Карта также покажет покрытие энергонезависимого Интернета по всей Украине.
Что такое xPON?
xPON (Passive Optical Network) — это технология, позволяющая быть онлайн без света до 72 часов. Оптический кабель заходит прямо в квартиру, и на пути от провайдера нет оборудования, требующего электричества. Главное условие: чтобы интернет работал, достаточно заживить свой роутер и ONU-терминал от павербанка или бесперебойника.
Лидеры покрытия (свыше 70%): Винницкая, Черновицкая, Ивано-Франковская, Киевская, Черкасская и Волынская области.
