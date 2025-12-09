Интернет подорожает в 10 раз? Почему провайдеры заговорили о новых ценниках

Украинцам обещают обеспечить супербыстрый интернет. Для этого недавно приняли специальный закон, который уже подписан Президентом. «Минфин» разбирался, какую цену заплатят украинцы за то, что интернет будет «летать».

Как сообщили в Минцифры, профильный Закон (4670-IX) предусматривает несколько нововведений в сфере мобильного интернета.

Во-первых, установлены новые требования к скорости интернета. «Скорость — это требование, а не обещание. Ранее операторы могли декларировать теоретическую скорость. Теперь количество мегабит (до 100 в секунду — ред.) станет официальным показателем качества, которого компании будут обязаны придерживаться», — пояснили в министерстве.

Во-вторых, пользователи смогут самостоятельно «тестировать» интернет на своих смартфонах, а данные о реальном состоянии сети станет собирать регулятор. Это должно помочь быстро выявлять проблемные зоны и требовать от операторов улучшений. Уже готовится запуск системы мониторинга сетей.

В-третьих, отменяется мораторий на плановые проверки выполнения лицензионных условий. Власти рассчитывают, что это заставит операторов более активно расширять сети, в частности, в сельской местности.

В-четвертых, в законе прописано, что национальный роуминг будет работать и после окончания военного положения. Это позволит украинцам и дальше переключаться на других операторов в случае чрезвычайных ситуаций.

Это не единственные новации в сфере доступа к интернету. Ранее в Украине появилась норма о том, что провайдеры должны обеспечить работу сетей в автономном режиме на случай перебоев с электроэнергией не менее 100 часов.

Понятно, что рядовым пользователям такие нововведения должны пойти на пользу. Впрочем, эксперты уже предупредили, что стоит готовится к подорожанию интернета. «Минфин» разбирался, как изменится интернет, и что будет с ценниками.

Пользователям дали добро тестировать и жаловаться

Законопроект № 12094, который вносит изменения в регулирование электронных коммуникаций, был зарегистрирован в Раде в начале октября прошлого года. В декабре 2024 года его приняли за основу. Но для окончательного утверждения депутатам понадобился почти год: ВР проголосовала «за» только в начале ноября 2025 года. В конце ноября новый закон подписал Президент, и, после официальной публикации, он вступает в силу.

Медленное прохождение проекта в сессионном зале свидетельствует о том, что вокруг него шли затяжные дебаты. Как сообщил «Минфину» источник на рынке телекоммуникаций, операторы пытались притормозить принятие невыгодных для них норм.

Хотя, как указывается в пояснительной записке к законопроекту, появление такого документа связано с обязательствами Украины по имплементации в отечественное законодательство норм ЕС и необходимостью улучшить качество связи.

«Получение большого количества данных о качестве связи в разных локациях населенных пунктов по всей стране и их анализ позволит проводить детальный мониторинг и определять локации, где результаты замеров не отвечают установленным показателям качества», — отмечается в пояснительной записке.

Для качественного мониторинга был утвержден дополнительный инструмент получения данных — тестирование связи самими потребителями (краудсорсинг).

«Это позволит регулятору электронных коммуникативных услуг получить более широкое представление об уровне предоставленных услуг по всей стране и проводить качественные точечные проверки», — говорится в пояснительной записке.

То есть теперь украинцы, вместо того, чтобы жаловаться друг другу на то, что «мобильный интернет не тянет», смогут напрямую сливать информацию регулятору, а тот уже будет реагировать на жалобы, проводя проверки операторов.

Важное нововведение, прописанное в законе, — скорость мобильного интернета. Точные цифры пока не называются — их должны прописать в подзаконных актах. Но предложено ориентироваться на европейские стандарты, а это до 100 Мбит/с.

До недавних пор норматив в Украине составлял не менее 2 Мбит/с. Новый ориентир — до 100 Мбит, то есть в 50 раз выше. Отметим, что такой быстрый интернет позволяет удовлетворять даже запросы геймеров. Для «обычных» пользователей достаточно скорости порядка 20−30 Мбит.

К слову, в другом Законе № 4321, для операторов уже прописаны упрощения по развитию сетей. В частности, сокращены сроки получения земельных участков для строительства базовых станций (с 6 до 3 месяцев), закреплена возможность использовать передвижные базовые станции и т. д.

Еще один пункт нового закона о связи в период блэкаутов. Стабильность связи будет координировать национальный центр оперативно-технического управления электронными коммуникационными сетями.

«Для того, чтобы после отмены военного положения население Украины оставалось со связью в случае чрезвычайных ситуаций (в том числе, и „блэкаутов“) как государственного, так и регионального уровня, либо введения чрезвычайного или военного положения, предлагается предусмотреть возможность национального центра оперативно-технического управления выдавать распоряжения о предоставлении услуг национального роуминга. При этом следует заметить, что национальный роуминг по этим обязательствам не будет постоянной услугой, а только чрезвычайной мерой», — говорится в пояснительной записке.

Сейчас национальный роуминг предусматривает возможность переключения пользователей на других операторов, и действует постоянно. То есть после войны такая опция станет временной — только на период разного рода экстренных ситуаций.

Отметим, что к проекту закона было немало замечаний, в частности, у Главного юридического управления Рады. Там отметили, что в начале войны для операторов ввели послабления по условиям выполнения лицензий. Теперь же уже предусмотренные «отсрочки» фактически отменяются.

«Это противоречит принципам статьи 58 Конституции Украины о необратимости действий законов во времени, и делает непонятным статус правоотношений с участием пользователей радиочастотного спектра, которые уже возникли во время действия соответствующей нормы», — отметили в Главном юридическом управлении ВР. Не исключено, что в последующем такая коллизия позволит операторам оспорить нормы нового закона в судебном порядке, поскольку авторы проекта в итоге ее так и не учли.

Новая скорость и новые ценники?

Сергей Штепа, председатель парламентского подкомитета по развитию цифровой индустрии, отмечает, что цель нового закона — улучшить связь в Украине и разрешить пользователям самим измерять скорость передачи данных. «Уверен, что результаты должны увидеть мы все — в том числе во время путешествий вдоль автомобильных и железнодорожных путей, где связь часто пропадает. Операторы будут расширять сеть и устанавливать дополнительные базовые станции, чтобы увеличить радиус покрытия скоростной связью», — написал Штепа на своей странице в Фейсбук.

Замеры скорости мобильного интернета уже проводятся. Так, согласно данным компании Ookla за прошлый год, лучшим в этом плане стал оператор Киевстар, который обеспечивал скорость интернета в Одессе на уровне 42,23 Мбит/с, в Киеве —34,7 Мбит, Львове — 34,67 Мбит. Скорость интернета от Lifecell в Одессе составила 25,39 Мбит, Киеве — 22,54 Мбит, Львове — 31,33 Мбит.

Результат Vodafone по Одессе — 22,12 Мбит, по Киеву — 24,82 Мбит, по Львову — 23,2 Мбит.

Но проблема с мобильным интернетом и в целом со связью в Украине в том, что при хороших показателях в крупных городах они резко снижаются «на периферии». Причем речь может идти не только об отдаленных селах, но даже и об отдельных локациях мегаполисов, где телефоны внезапно начинают «тормозить».

Проблема не только в количестве станций и уровне технологий, в которые операторы постоянно должны вкладываться, но и в нагрузках на сеть в конкретном месте и в конкретное время, и даже качестве телефона пользователя и его способности «совпадать» с частотами оператора.

Новый закон позволит государству требовать от операторов увеличения инвестиций в сети. В теории, это действительно может улучшить качество связи и скорость интернета.

Вместе с тем эксперты предупреждают, что вырастет не только скорость интернета, но и ценник на него. Мобильные операторы пока взяли паузу, изучают новый закон и говорят, что не готовы его комментировать.

Но нововведения коснутся не только мобильного, а и магистрального интернета, — говорит полтавский предприниматель Игорь Петриченко, работающий в сфере телекоммуникаций.

«Новый закон вносит правки в законодательство, касающееся всех провайдеров. Рекомендую узнать у магистральных провайдеров, сколько стоят реальные 100 Мбит, потому что предоставить каждому такую скорость — не проблема технического характера, проблема в том, готовы ли украинцы за нее платить в 10 раз больше, чем сейчас», — уточняет он.

Причина такого удорожания — необходимость покупать большие объемы трафика.

«Сегодняшний подход нормальных провайдеров — это золотая середина. Если у вас тариф до 100 Мбит, в основном в течение дня вы без проблем получаете 80−90 Мбит, а в часы пик — 40−60. Если кому-то критично, то есть коммерческий тариф, где подход другой, но цены вам точно не понравятся», — пояснил эксперт.

Также он ставит под сомнение эффективность замеров качества связи и интернета рядовыми пользователями. «Что потребитель будет мерять смартфоном? Пропускную способность своего вай-фай-роутера на старом стандарте, который и так больше 40 Мбит не пропустит, а, учитывая фон соседних устройств, не факт, что и 20», — отметил Петриченко.

Владислав Достанко, ранее работавший в компании-провайдере, вспоминает, что пользователи действительно часто жаловались на скорость интернета, которую замеряли через устаревшие роутеры.

Эксперты предупреждают, что, если провайдеров начнут жестко контролировать (что позволяет отмена ограничений на проверки), интернет в Украине может подорожать «до уровня Европы», то есть 2−3 тысяч гривен в месяц и больше, хотя сейчас есть пакеты и по 200−300 гривен.

Провайдеры также не исключают, что им придется массово обновлять оборудование. Многие используют технологию PON, где на один порт на гигабит «навешивают» до сотни абонентов, а иногда и больше. Чтобы обеспечить повышение скорости, нужно будет ставить более мощные порты, скажем, на 10 Гбит. Это потребует немалых инвестиций, что в итоге отразится на ценниках.

«Дело в том, что та же технология PON, где на одном канале может „висеть“ и 120 абонентов, лучше работает при блэкаутах, хотя и немного ограничивает скорость интернета. Ethernet с отдельным каналом для каждого абонента не ограничивает скорость, но уже ведет себя в условиях перебоев с электричеством», — пояснил «Минфину» руководитель компании-провайдера «Дарницкие сети» Владислав Кучеренко.

Доплата «за автономность»

По словам Кучеренко, есть еще одна причина для роста ценников на интернет.

«Согласно новым законодательным требованиям, провайдер должен обеспечить автономность работы сети в условиях перебоев с электроэнергией 100 часов. Это очень много. Потребуется закупка новых батарей, генераторов (которые нужно постоянно заправлять).

В итоге вырастет себестоимость услуги. К тому же оборудование постоянно выходит из строя. Скажем, наша компания закупила в прошлом году батареи, которые позволяли обеспечить работу интернета без электроэнергии в течение 24 часов. В этом году, во время массовых перебоев с электроэнергией, это оборудование обеспечило автономную работу только в течение 14 часов, а затем часть вообще вышла из строя. Пришлось покупать новое оборудование, но за год цены на него взлетели. Если в прошлом году мы потратили порядка 150 тысяч гривен, то в этом ценник уже более 300 тысяч", — рассказал Кучеренко.

По его словам, «наценка» за автономность у каждого провайдера будет разной. «Все зависит от вложений в оборудование и количества абонентов. Скажем, крупный провайдер с миллионом абонентов может ограничиться ростом тарифа на 2−3 гривны. А мелкий, у которого до тысячи абонентов, поднимет ценник выше. Но стоит учитывать еще и вопрос конкуренции. От нас, пока мы меняли оборудование, ушла часть клиентов. Непонятно, как люди отреагируют на рост тарифов. Поэтому, не исключаю, что часть мелких операторов, затраты которых окажутся слишком высокими, просто вынуждены будут уйти с рынка», — подытожил Кучеренко.