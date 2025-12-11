Правительство обновило порядок оформления военно-учетных документов: теперь они создаются исключительно в электронном формате. Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.
Электронный документ в «Резерв+» становится основным для военнообязанных
Что это значит
Таким образом, Резерв ID становится основной формой военно-учетного документа для призывников, военнообязанных и резервистов. Получить его можно непосредственно в приложении Резерв+.
Для граждан, не имеющих возможности всегда пользоваться электронным документом, доступна бумажная версия. Ее можно:
- распечатать самостоятельно, загрузив PDF в Резерв+ или на портале Дия.
- получить в ТЦК и СП, где документ сформируют в электронном виде и предоставят распечатку.
Что это даст
«Переход к электронному формату минимизирует риски потери, повреждения или подделки документа», — отметила заместитель Министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Оксана Ферчук.
Напомним
«Минфин» писал, что 11 августа 2025 года у «Резерв+» появилась возможность заплатить штраф за неприбытие по повестке. После оплаты штрафа отметка о нарушении и красная лента в приложении исчезнут.
Комментарии - 6
Мы же сначала говорим «а вот посмотрите на россию как у них плохо», а потом перенимаем «лучшие» практики у них же.
Но забавно другое. Там людей не похищают на улицах. Люди свободно перемещаются как по стране так и за ее пределы. И все хочется задать вопрос. Так кто рабы мы или они? Где диктатура у них или у нас?
обидва варіанти правильні)))
особисто знаю челіка котрий з Токмака виїхав через оркостан до Германії, сидить на виплатах теперь чілить