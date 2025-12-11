Электронный документ в «Резерв+» становится основным для военнообязанных

Правительство обновило порядок оформления военно-учетных документов: теперь они создаются исключительно в электронном формате. Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что это значит

Таким образом, Резерв ID становится основной формой военно-учетного документа для призывников, военнообязанных и резервистов. Получить его можно непосредственно в приложении Резерв+.

Для граждан, не имеющих возможности всегда пользоваться электронным документом, доступна бумажная версия. Ее можно:

распечатать самостоятельно, загрузив PDF в Резерв+ или на портале Дия.

получить в ТЦК и СП, где документ сформируют в электронном виде и предоставят распечатку.

Читайте также: В «Резерве+» появилось фото владельца

Что это даст

«Переход к электронному формату минимизирует риски потери, повреждения или подделки документа», — отметила заместитель Министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Оксана Ферчук.

Напомним

«Минфин» писал, что 11 августа 2025 года у «Резерв+» появилась возможность заплатить штраф за неприбытие по повестке. После оплаты штрафа отметка о нарушении и красная лента в приложении исчезнут.