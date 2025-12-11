Электронный документ в «Резерв+» становится основным для военнообязанных

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

11 декабря 2025, 8:27 Читати українською

Электронный документ в «Резерв+» становится основным для военнообязанных

Правительство обновило порядок оформления военно-учетных документов: теперь они создаются исключительно в электронном формате. Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.

Правительство обновило порядок оформления военно-учетных документов: теперь они создаются исключительно в электронном формате.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что это значит

Таким образом, Резерв ID становится основной формой военно-учетного документа для призывников, военнообязанных и резервистов. Получить его можно непосредственно в приложении Резерв+.

Для граждан, не имеющих возможности всегда пользоваться электронным документом, доступна бумажная версия. Ее можно:

  • распечатать самостоятельно, загрузив PDF в Резерв+ или на портале Дия.
  • получить в ТЦК и СП, где документ сформируют в электронном виде и предоставят распечатку.

Читайте также: В «Резерве+» появилось фото владельца

Что это даст

«Переход к электронному формату минимизирует риски потери, повреждения или подделки документа», — отметила заместитель Министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Оксана Ферчук.

Напомним

«Минфин» писал, что 11 августа 2025 года у «Резерв+» появилась возможность заплатить штраф за неприбытие по повестке. После оплаты штрафа отметка о нарушении и красная лента в приложении исчезнут.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

+
+15
Strain
Strain
11 декабря 2025, 8:52
#
Ну пора уже и электронные повести внедрять по аналогии с россией.
Мы же сначала говорим «а вот посмотрите на россию как у них плохо», а потом перенимаем «лучшие» практики у них же.
Но забавно другое. Там людей не похищают на улицах. Люди свободно перемещаются как по стране так и за ее пределы. И все хочется задать вопрос. Так кто рабы мы или они? Где диктатура у них или у нас?
+
0
MaxTirpiz
MaxTirpiz
11 декабря 2025, 8:58
#
В последней обнове Резерва появилась хитрая кнопочка згоди «на отримання повідомлень. інформування через push щодо.» и тд. Вот эту кнопочку нажимать категрически не желательно…
+
0
Я. ..
Я. ..
11 декабря 2025, 9:03
#
Так блогери на ютабі вже давненько порівнювали навіть сайти міноборони з кацапами, там просто 4 лимони в фублях відстегнули і одразу прайс скільки надбавок за що отримають, кацапи в полоні потім зізнаються, що вони навіть за такі гроші не хочуть на фронті залишатися, але тут факт того, що алкашів і бидло великими сумами на рабсії приманюють, тому не треба нікого по вулицях бігати ловити, оркостан просто надрукує ще і все, в нас інші схеми
+
0
Я. ..
Я. ..
11 декабря 2025, 9:04
#
«И все хочется задать вопрос. Так кто рабы мы или они? Где диктатура у них или у нас?»

обидва варіанти правильні)))

особисто знаю челіка котрий з Токмака виїхав через оркостан до Германії, сидить на виплатах теперь чілить
+
0
Я. ..
Я. ..
11 декабря 2025, 9:01
#
Так то п0x
+
0
TAN72
TAN72
11 декабря 2025, 9:39
#
Добровольный резерв стал принудительным.Даешь каждому по смартфону🤔
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает TAN72 и 13 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами