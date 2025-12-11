С 1 января 2026 года украинцы смогут заказать скрининг здоровья через «Дию». Детали

Правительство приняло порядок реализации программы «Скрининг здоровья 40+», которая заработает с 1 января 2026 года. На реализацию скрининга в госбюджете на 2026 год заложено 10 млрд грн. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Что запланировало Правительство

«Программа направлена на раннее выявление болезней, наиболее влияющих на продолжительность и качество жизни украинцев: сердечно-сосудистые болезни; сахарный диабет 2 типа; проблемы ментального здоровья. Это простое действие, которое позволит не упустить важное», — отметила Свириденко.

Как будет работать программа

Каждый украинец и украинка от 40 лет получат персональное приглашение в «Дии» на 30-й день после дня рождения. После принятия приглашения на Дия.Карту будет зачислено 2000 грн, которые можно использовать исключительно на прохождение скрининга здоровья.

Для тех, кто не пользуется действием, будет альтернативный путь через банки и ЦНАПы.

Обследование можно будет пройти в государственных, коммунальных и частных учреждениях, отвечающих требованиям Минздрава и НСЗУ по участию в программе «Скрининг здоровья 40+».

Свириденко сообщила, что вскоре Минздрав обнародует перечень заведений, в которых можно будет пройти проверку по данной программе.