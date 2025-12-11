С 1 января 2026 года украинцы смогут заказать скрининг здоровья через «Дию». Детали

Правительство приняло порядок реализации программы «Скрининг здоровья 40+», которая заработает с 1 января 2026 года. На реализацию скрининга в госбюджете на 2026 год заложено 10 млрд грн. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Что запланировало Правительство
«Программа направлена на раннее выявление болезней, наиболее влияющих на продолжительность и качество жизни украинцев: сердечно-сосудистые болезни; сахарный диабет 2 типа; проблемы ментального здоровья. Это простое действие, которое позволит не упустить важное», — отметила Свириденко.
Как будет работать программа
-
Каждый украинец и украинка от 40 лет получат персональное приглашение в «Дии» на 30-й день после дня рождения. После принятия приглашения на Дия.Карту будет зачислено 2000 грн, которые можно использовать исключительно на прохождение скрининга здоровья.
-
Для тех, кто не пользуется действием, будет альтернативный путь через банки и ЦНАПы.
-
Обследование можно будет пройти в государственных, коммунальных и частных учреждениях, отвечающих требованиям Минздрава и НСЗУ по участию в программе «Скрининг здоровья 40+».
Свириденко сообщила, что вскоре Минздрав обнародует перечень заведений, в которых можно будет пройти проверку по данной программе.
