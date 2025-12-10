Multi от Минфин
10 декабря 2025, 9:50 Читати українською

Google работает над ИИ-очками. Первая модель выйдет в 2026 году

Google работает над двумя типами ИИ-очков и выпустит первую модель в 2026 году, сообщила компания в своем блоге.

Google работает над двумя типами ИИ-очков и выпустит первую модель в 2026 году, сообщила компания в своем блоге.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто известно«Стильные, легкие очки, которые можно с комфортом носить весь день», разрабатываются в партнерстве с Samsung, Gentle Monster и Warby Parker.
Скриншот blog.google

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

«Стильные, легкие очки, которые можно с комфортом носить весь день», разрабатываются в партнерстве с Samsung, Gentle Monster и Warby Parker.

Запланированная на следующий год модель будет предназначена для «безэкранного содействия» и оснащена встроенными динамиками, микрофонами и камерами, благодаря которым можно будет общаться с чат-ботом Gemini, делать фотографии и получать помощь.

Читайте также: Alibaba выпустила ИИ-очки Quark

Другая модель будет оснащена дисплеем, который будет показывать полезную информацию «именно тогда, когда требуется», — например, маршруты передвижения или перевод.

Проводные очки

Google также представила проводные очки расширенной реальности (XR) на базе своей новой специализированной операционной системы Android XR. Очки будут выпускаться компанией Xreal и добавлять цифровой контент поверх объектов реального мира.

Например, с их помощью можно будет смотреть видеорецепты непосредственно во время приготовления еды и пошаговые визуальные инструкции в контексте прибора, который ремонтирует пользователь. Дополнительная информация о запуске этой модели станет известна в следующем году.

Bloomberg отмечает, что новинки Google олицетворяют более совершенный и продуманный подход к разработке смарт-очков по сравнению с вышедшими около десяти лет назад Google Glass, которые не пользовались широким спросом из-за неоднозначного дизайна, быстрой разрядки аккумулятора и опасений по поводу конфиденциальности.

Умные очки Ray-Ban

Как сообщал «Минфин», Meta Platforms Inc представила очки Meta Ray-Ban Display, новую модель умных очков со встроенным дисплеем, призванную развить успех своих предшественников.

Стоимость очков составляет $799, и они являются одним из последних предложений в рамках партнерства Meta с гигантом индустрии очков EssilorLuxottica, владельцем бренда Ray-Ban.

Meta также представила очки Oakley Meta Vanguard за $499 и второе поколение очков Ray-Ban Meta по цене $379.

Умные очки Meta являются одни из немногих носимых ИИ-продуктов, преуспевших в последние годы, поскольку попытки объединить ИИ и потребительскую электронику пока дали ограниченные результаты.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
