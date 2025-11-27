Multi от Минфин
27 ноября 2025, 17:15 Читати українською

Alibaba выпустила ШИ-очки Quark

Alibaba приступила к продаже своих первых умных очков на базе моделей Qwen AI в Китае. В следующем году очки выйдут в международную продажу. Об этом пишет Bloomberg.

Alibaba приступила к продаже своих первых умных очков на базе моделей Qwen AI в Китае.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Китайский ответ Ray-Ban

Новые очки Quark S1, являющиеся китайским ответом умным очкам Ray-Ban от Meta, имеют встроенные полупрозрачные встроенные экраны, позволяющие добавлять информацию к тому, что пользователь видит вокруг. Также устройство оснащено камерами, микрофонами костной проводимости и сменными батареями, рассчитанными на 24 часа работы.

Очки Quark AI выпускаются в двух вариантах — S1, цена которого от 3799 юаней ($536), и G1 — 1899 юаней. Основное их отличие состоит в дисплее: G1 не имеет микро-OLED-дисплеев.

Обе модели работают на базе платформы Snapdragon AR1 от Qualcomm — чипа, разработанного специально для очков дополненной реальности, включающей блоки нейронной обработки (NPU) для задач ИИ.

S1 уже можно купить на Tmall (Alibaba), JD.com, Douyin (ByteDance Ltd.) и более чем в 600 магазинах в 82 городах Китая. Международные продажи начнутся в следующем году, и некоторые версии будут доступны, в частности, через AliExpress.

Компания сообщила, что среди функций есть перевод на ходу, создание заметок со встреч с помощью ИИ и возможность задавать вопросы виртуальным помощникам.

Пользователи могут сфотографировать любой товар с помощью камеры в объективе, и устройство сразу отразит его стоимость на Taobao — основной торговой площадке Alibaba в Китае.

Умные очки Ray-Ban

Как сообщал «Минфин», Meta Platforms Inc представила очки Meta Ray-Ban Display, новую модель умных очков со встроенным дисплеем, призванную развить успех своих предшественников.

Стоимость очков составляет $799, и они являются одним из последних предложений в рамках партнерства Meta с гигантом индустрии очков EssilorLuxottica, владельцем бренда Ray-Ban.

Meta также представила очки Oakley Meta Vanguard за $499 и второе поколение очков Ray-Ban Meta по цене $379.

Умные очки Meta являются одни из немногих носимых ИИ-продуктов, преуспевших в последние годы, поскольку попытки объединить ИИ и потребительскую электронику пока дали ограниченные результаты.

Meta продала более 2 миллионов умных очков Ray-Ban с момента их дебюта в октябре и планирует продать около 5 миллионов единиц до конца 2025 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
