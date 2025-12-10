Нацкомиссия готовит к запуску личные инвестиционные счета

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) готовит финансовый рынок к существенным изменениям. Ближайший ключевой шаг — запуск лицевых инвестиционных счетов. Об этом сообщил глава Комиссии Руслан Магомедов.

Обновление кадров

«Это формирует современную финансовую архитектуру, требующую свежей экспертизы и новых идей. Поэтому переходим к следующим шагам трансформации Комиссии и вводим изменения в руководящем составе, как продолжение реформы регулятора и усиление институции на всех уровнях. Люди, работавшие годами, внесли большой вклад и идут дальше по своим профессиональным дорогам. А обновление кадров — это новый этап и новая возможность для развития рынка», — отметил он.

Также он добавил, что Комиссия не останавливает поиск специалистов. В частности, в направлениях корпоративного управления и корпоративных финансов, анализа финансовой отчетности и пруденциального надзора, управления лицензирования, евроинтеграции, международного сотрудничества и других ключевых сфер.

Напомним

Ранее СМИ писали, что Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) оказалась в шаге от потери дееспособности. Сразу три члена комиссии обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с заявлениями об увольнении по собственному желанию. Если эти отставки будут приняты, государственный орган не сможет принимать никаких решений из-за отсутствия кворума.

На сегодняшний день руководящий состав регулятора насчитывает семь человек: шесть членов и Председатель комиссии Руслан Магомедов. Однако кроме трех заявлений об отставке существует еще одна кадровая проблема. Летом этого года Руслан Магомедов направил письмо Президенту с просьбой уволить еще одного члена комиссии — Максима Либанова.

Причина — истечение срока его полномочий еще 28 февраля 2024 года. Хотя по закону Либанов продолжает исполнять обязанности до назначения преемника, фактически его увольнение является вопросом времени.