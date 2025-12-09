Multi от Минфин
9 декабря 2025, 19:31

Импорт подержанных автомобилей в Украину за год вырос на 60%. Самые популярные модели ноября

В ноябре 2025 года первую регистрацию в Украине прошли 23,5 тыс. подержанных легковушек. Количество ввозимых подержанных авто выросло на 60% по сравнению с ноябрем прошлого года, хотя по сравнению с октябрем спрос снизился на 10%. Об этом сообщает ассоциация «Укравтопром».

Импорт подержанных автомобилей в Украину за год вырос на 60%
Фото: freepik.com

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Средний возраст ввозимых подержанных автомобилей составляет 8 лет.

Наибольшая часть принадлежит бензиновым авто (43%). На втором месте — электромобили (32%), за ними идут дизельные (17%), гибриды (5%) и автомобили с ГБО (3%).

Рейтинг самых популярных моделей

Бессменным лидером среди ввезенного подержанного транспорта остается Volkswagen Golf. Однако в первой тройке лидеров властвуют электрокары Tesla.

  1. Volkswagen Golf — 1035 ед.;
  2. Tesla Model Y — 931 ед;
  3. Tesla Model 3 — 862 ед.;
  4. Volkswagen Tiguan — 677 ед.;
  5. Nissan Leaf — 647 ед.;
  6. Renault Megane — 609 ед.;
  7. Skoda Octavia — 594 ед.;
  8. Audi Q5 — 587 ед;
  9. Nissan Rogue — 581 ед.;
  10. Kia Niro — 490 ед.

Общие итоги года

Всего с начала 2025 года украинцы приобрели 231,4 тыс. импортируемых легковушек с пробегом. Это на 12% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
