Импорт подержанных автомобилей в Украину за год вырос на 60%. Самые популярные модели ноября

В ноябре 2025 года первую регистрацию в Украине прошли 23,5 тыс. подержанных легковушек. Количество ввозимых подержанных авто выросло на 60% по сравнению с ноябрем прошлого года, хотя по сравнению с октябрем спрос снизился на 10%. Об этом сообщает ассоциация «Укравтопром».

Средний возраст ввозимых подержанных автомобилей составляет 8 лет.

Наибольшая часть принадлежит бензиновым авто (43%). На втором месте — электромобили (32%), за ними идут дизельные (17%), гибриды (5%) и автомобили с ГБО (3%).

Рейтинг самых популярных моделей

Бессменным лидером среди ввезенного подержанного транспорта остается Volkswagen Golf. Однако в первой тройке лидеров властвуют электрокары Tesla.

Volkswagen Golf — 1035 ед.; Tesla Model Y — 931 ед; Tesla Model 3 — 862 ед.; Volkswagen Tiguan — 677 ед.; Nissan Leaf — 647 ед.; Renault Megane — 609 ед.; Skoda Octavia — 594 ед.; Audi Q5 — 587 ед; Nissan Rogue — 581 ед.; Kia Niro — 490 ед.

Общие итоги года

Всего с начала 2025 года украинцы приобрели 231,4 тыс. импортируемых легковушек с пробегом. Это на 12% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

