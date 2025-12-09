В ноябре 2025 года первую регистрацию в Украине прошли 23,5 тыс. подержанных легковушек. Количество ввозимых подержанных авто выросло на 60% по сравнению с ноябрем прошлого года, хотя по сравнению с октябрем спрос снизился на 10%. Об этом сообщает ассоциация «Укравтопром».
Импорт подержанных автомобилей в Украину за год вырос на 60%. Самые популярные модели ноября
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Средний возраст ввозимых подержанных автомобилей составляет 8 лет.
Наибольшая часть принадлежит бензиновым авто (43%). На втором месте — электромобили (32%), за ними идут дизельные (17%), гибриды (5%) и автомобили с ГБО (3%).
Рейтинг самых популярных моделей
Бессменным лидером среди ввезенного подержанного транспорта остается Volkswagen Golf. Однако в первой тройке лидеров властвуют электрокары Tesla.
- Volkswagen Golf — 1035 ед.;
- Tesla Model Y — 931 ед;
- Tesla Model 3 — 862 ед.;
- Volkswagen Tiguan — 677 ед.;
- Nissan Leaf — 647 ед.;
- Renault Megane — 609 ед.;
- Skoda Octavia — 594 ед.;
- Audi Q5 — 587 ед;
- Nissan Rogue — 581 ед.;
- Kia Niro — 490 ед.
Читайте также: Спрос на электромобили в Украине за год вырос почти в 2,5 раза
Общие итоги года
Всего с начала 2025 года украинцы приобрели 231,4 тыс. импортируемых легковушек с пробегом. Это на 12% больше, чем за аналогичный период 2024 года.
Преимущества оформления полиса ОСАГО на «Минфине»
🎁 Собираем, анализируем, и показываем самые выгодные предложения
⏱️ Помогаем экономить и деньги, и время
Комментарии