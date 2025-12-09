Как правительство маскирует свои желания под «требования МВФ»

В очередной раз украинские власти, ссылаясь на «требования Международного валютного фонда», рассматривают непопулярные изменения в налогообложение ФОПов второй и третьей группы. Действительно ли финансовый донор требует таких изменений и нужны ли они, рассказывает в колонке для ЭП первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Михаил Непран. «Минфин» выбрал главное.

Этот прием давно используется в украинской политике, но нынешняя ситуация демонстрирует другую реальность. В отличие от предыдущих десятилетий, миссия МВФ и офис Фонда в Киеве активно работают с бизнес-ассоциациями, проводят консультации, собирают данные, анализируют барьеры и проблемы.

Именно поэтому четко видно: многие инициативы, которые в публичной плоскости подаются как «требования МВФ», де-факто являются предложениями Министерства финансов, а не позицией Фонда.

Роль МВФ заключается в определении фискальных рисков — дефицита бюджета, недостатка доходов, неэффективности администрирования. Но МВФ никогда не определяет конкретные налоговые инструменты, которыми правительство должно закрывать эти риски.

Каким именно путем сбалансировать бюджет — решение украинской власти. Поэтому приписывание МВФ непопулярных мер, таких как повышение налогов для ФОПов, является некорректной интерпретацией. Фонд указывает на проблему, а способ ее решения предлагает правительство. И часто этот способ является самым простым.

Экономическая роль ФОП

В первую очередь — это инструмент самозанятости. ФОПы— это основная форма занятости для миллионов людей. Он снижает нагрузку на государственные социальные расходы и обеспечивает мобильность украинского рынка труда.

Второе — фундамент микроэкономики общин. В малых городах и поселках ФОПы формируют ядро локальной экономики: торговля, мастерские, услуги, общественное питание.

Третье — опора цифровой экономики. IT, маркетинг, дизайн, разработка — значительная часть экспортоориентированных сервисов работает в ФОП-модели.

Четвертое — антикризисный механизм. В условиях войны и кризисов ФОПы выполняют роль «экономического амортизатора» — позволяют людям быстро адаптироваться.

Структурные проблемы упрощенной системы

Оптимизационные схемы: зарплатные ФОПы, разделение компаний на десятки ФОПов, использование упрощенной системы для крупных операций.

Неравенство в налоговой нагрузке между ФОП и ТОВ. Это стимулирует выбор организационной формы не по бизнес-логике, а из-за разницы в налоговой нагрузке.

Отсутствие адресного контроля. Вместо работы с нарушителями инициируются массовые изменения для всех — что неэффективно.

Нехватка качественной аналитики и моделирования. Налоговые решения в Украине традиционно принимаются без оценки влияния на рынок труда, уровень тенизации, поведение плательщиков, макроэкономические показатели.

Позиция государства и политические факторы

Рекомендация НБУ и ГНС по зарплатным ФОПам. Документ определяет: ФОП, который выполняет те же функции, что и штатный работник, — это скрытая занятость. Эту норму нужно перевести в плоскость обязательного выполнения.

Реакция парламента. Ряд народных депутатов публично заявили о нецелесообразности резких изменений налогообложения ФОПов в военное время.

Позиция налогового комитета. Председатель Комитета по вопросам финансов и налоговой политики Даниил Гетманцев подчеркнул: до завершения военного положения система налогообложения ФОПов меняться не будет.

Позиция бизнеса. Украинская Рада Бизнеса призвала МВФ пересмотреть подход и сосредоточиться на улучшении администрирования, усилении аналитики, адресной борьбе со схемами.

Как решить проблему

ФОП являются не фискальной, а социальной и экономической опорой — особенно в военное время. Статистика 2021−2025 годов демонстрирует гибкость и быструю адаптацию микробизнеса.

Основная проблема — не модель ФОПов, а злоупотребления, которые государство может решить адресно. Массовые изменения, направленные на всех ФОПов, несут риски тенизации и релокации бизнеса.

Политически и экономически радикальные изменения в налогообложении ФОПов маловероятны в ближайшее время. Фокус должен сместиться с «массовых решений» на адресную работу контролирующих органов с использованием рекомендаций НБУ, ГНС и современных аналитических инструментов.