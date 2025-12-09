Multi от Минфин
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
9 декабря 2025, 18:15 Читати українською

Как правительство маскирует свои желания под «требования МВФ»

В очередной раз украинские власти, ссылаясь на «требования Международного валютного фонда», рассматривают непопулярные изменения в налогообложение ФОПов второй и третьей группы. Действительно ли финансовый донор требует таких изменений и нужны ли они, рассказывает в колонке для ЭП первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Михаил Непран. «Минфин» выбрал главное.

В очередной раз украинские власти, ссылаясь на «требования Международного валютного фонда», рассматривают непопулярные изменения в налогообложение ФОПов второй и третьей группы.

Этот прием давно используется в украинской политике, но нынешняя ситуация демонстрирует другую реальность. В отличие от предыдущих десятилетий, миссия МВФ и офис Фонда в Киеве активно работают с бизнес-ассоциациями, проводят консультации, собирают данные, анализируют барьеры и проблемы.

Именно поэтому четко видно: многие инициативы, которые в публичной плоскости подаются как «требования МВФ», де-факто являются предложениями Министерства финансов, а не позицией Фонда.

Роль МВФ заключается в определении фискальных рисков — дефицита бюджета, недостатка доходов, неэффективности администрирования. Но МВФ никогда не определяет конкретные налоговые инструменты, которыми правительство должно закрывать эти риски.

Каким именно путем сбалансировать бюджет — решение украинской власти. Поэтому приписывание МВФ непопулярных мер, таких как повышение налогов для ФОПов, является некорректной интерпретацией. Фонд указывает на проблему, а способ ее решения предлагает правительство. И часто этот способ является самым простым.

Экономическая роль ФОП

В первую очередь — это инструмент самозанятости. ФОПы— это основная форма занятости для миллионов людей. Он снижает нагрузку на государственные социальные расходы и обеспечивает мобильность украинского рынка труда.

Второе — фундамент микроэкономики общин. В малых городах и поселках ФОПы формируют ядро локальной экономики: торговля, мастерские, услуги, общественное питание.

Третье — опора цифровой экономики. IT, маркетинг, дизайн, разработка — значительная часть экспортоориентированных сервисов работает в ФОП-модели.

Четвертое — антикризисный механизм. В условиях войны и кризисов ФОПы выполняют роль «экономического амортизатора» — позволяют людям быстро адаптироваться.

Структурные проблемы упрощенной системы

Оптимизационные схемы: зарплатные ФОПы, разделение компаний на десятки ФОПов, использование упрощенной системы для крупных операций.

Неравенство в налоговой нагрузке между ФОП и ТОВ. Это стимулирует выбор организационной формы не по бизнес-логике, а из-за разницы в налоговой нагрузке.

Отсутствие адресного контроля. Вместо работы с нарушителями инициируются массовые изменения для всех — что неэффективно.

Нехватка качественной аналитики и моделирования. Налоговые решения в Украине традиционно принимаются без оценки влияния на рынок труда, уровень тенизации, поведение плательщиков, макроэкономические показатели.

Позиция государства и политические факторы

Рекомендация НБУ и ГНС по зарплатным ФОПам. Документ определяет: ФОП, который выполняет те же функции, что и штатный работник, — это скрытая занятость. Эту норму нужно перевести в плоскость обязательного выполнения.

Реакция парламента. Ряд народных депутатов публично заявили о нецелесообразности резких изменений налогообложения ФОПов в военное время.

Позиция налогового комитета. Председатель Комитета по вопросам финансов и налоговой политики Даниил Гетманцев подчеркнул: до завершения военного положения система налогообложения ФОПов меняться не будет.

Позиция бизнеса. Украинская Рада Бизнеса призвала МВФ пересмотреть подход и сосредоточиться на улучшении администрирования, усилении аналитики, адресной борьбе со схемами.

Как решить проблему

ФОП являются не фискальной, а социальной и экономической опорой — особенно в военное время. Статистика 2021−2025 годов демонстрирует гибкость и быструю адаптацию микробизнеса.

Основная проблема — не модель ФОПов, а злоупотребления, которые государство может решить адресно. Массовые изменения, направленные на всех ФОПов, несут риски тенизации и релокации бизнеса.

Политически и экономически радикальные изменения в налогообложении ФОПов маловероятны в ближайшее время. Фокус должен сместиться с «массовых решений» на адресную работу контролирующих органов с использованием рекомендаций НБУ, ГНС и современных аналитических инструментов.

