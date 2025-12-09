Multi от Минфин
9 декабря 2025, 17:17

Украинцы за сутки на monобазаре продали товаров более чем на 3 млн грн

За сутки с момента запуска на monобазаре зарегистрировалось 230 808 пользователей, из них более половины — 140 000 — за первые 10 часов. Продавцы создали 75 657 объявлений. А покупатели уже приобрели 1432 товара на сумму 3,5 млн грн. Об этом написал соучредитель банка Олег Гороховский.

За сутки с момента запуска на monобазаре зарегистрировалось 230 808 пользователей, из них более половины — 140 000 — за первые 10 часов.

Сбить цену

На monобазаре доступен автоматизированный торг. То есть покупатели могут предложить свою цену, а продавцы могут согласиться или нет. Гороховский сообщил, что таким образом пользователи сбили цену на 165 000 грн.

Запуск базара

8 декабря на monомаркете запустили monобазар, где пользователи могут продавать и покупать подержанные товары.

Есть три больших плюса, почему продавать через monoбазар лучше:

1. Во что бы то ни стало можно купить частями.

2. Все продавцы уже верифицированы моно, следовательно, жульничать здесь неудобно, если не сказать, что невозможно.

3. Каждый может сделать свою личную витрину на базаре, поделиться ею в своих соцсетях или отправить друзьям. Кому интересно, подпишутся на вас и будут знать, когда у вас появится что-нибудь на продажу.

«А вообще там много интересных функций. К примеру, наша ШИ-шка заполняет за вас долгое описание товара, а вам нужно лишь сказать о нем несколько слов типа «айфон, 80% батарея, коцаный экран». Да, кажется, вы значительно сэкономите время.

Плюс нам кажется, что большинство диалогов по покупке — это торги, которые тоже тратят время. Мы автоматизировали торг — вы можете предложить цену, а продавец увидит и подумает, согласен ли за столько продать. И диалогов нет!

А еще продавец получит деньги только если вы заберете товар из почты. Если посмотрите и он вам не понравится — деньги сами вернутся к вам, а посылка отправителю", — объяснил Гороховский.

Какая комиссия?

Комиссия за любую продажу стала — пока тестируемся, к 8 января — всего 0,1%. Когда убедимся, что все работает нормально, будет 1,9%. А при покупке оплачиваете дополнительно только доставку.

«И еще немаловажная деталь: до 8 января вы можете продать вещь на благотворительность, нажав соответствующий переключатель. В таком случае не только ваша сумма задонится на Хартию, а мы еще добавим столько же от себя!

Находится Базар под кнопкой Маркета, в отдельном разделе — зайдите, потестите, пишите фидбеки, а мы благодаря этому будем корректировать развитие проекта", — подытожил он.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
