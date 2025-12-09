Multi от Минфин
9 декабря 2025, 16:23

ЕС начал расследование против Google из-за подозрений в злоупотреблении доминированием на рынке ИИ

Европейский Союз начал антимонопольное расследование против технологического гиганта Google, подразделение Alphabet, из-за подозрений в злоупотреблении доминированием на рынке при внедрении инструментов искусственного интеллекта (ИИ). Это произошло спустя несколько дней после аналогичного расследования против Meta, сообщает Bloomberg.

ЕС начал расследование против Google из-за подозрений в злоупотреблении доминированием на рынке ИИ
Фото: AI

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

В рамках расследования, которое, вероятно, вызовет критику со стороны Белого дома, надзорные органы ЕС будут изучать, или:

  • Компания Google навязывала несправедливые условия создателям контента.
  • Предоставляла своей собственной модели ИИ преимущество над конкурентами.

Кроме того, Европейская Комиссия рассмотрит, в какой мере функционал AI Overviews и AI Mode от Google базируется на контенте веб-издателей, и получают ли они за это соответствующую оплату.

«Это дело в очередной раз является решительным сигналом нашей приверженности защите онлайн-прессы и других создателей контента, а также обеспечению честной конкуренции на развивающихся рынках ИИ», — заявила в Брюсселе антимонопольный комиссар Е С Тереза Рибера.

Реакция Google и история штрафов

В Google заявили, что расследование ЕС рискует подавить инновации на рынке, который является более конкурентным, чем когда-либо" и подчеркнули, что продолжат сотрудничать с творческими индустриями в эру ИИ.

Это новое расследование следует за рядом предыдущих штрафов, наложенных ЕС на Google:

  • Сентябрь: Штраф в размере почти 3 миллиарда евро за якобы предпочтение собственным рекламным технологиям.
  • Другие штрафы: Google уже получала многомиллиардные штрафы за нарушения, включая 4,13 млрд евро за Android и 2,42 млрд евро за подавление конкурентов в поиске покупок.

В дополнение к антимонопольным правилам, Google также находится под пристальным вниманием в рамках Закона о цифровых рынках (DMA), который вступил в силу в 2023 году и имеет целью регулировать деятельность крупнейших мировых технологических платформ.

Угроза для компании

Согласно традиционным антимонопольным правилам ЕС, штрафы за нарушения могут достигать 10% от годового глобального дохода компании, хотя редко достигают этого уровня. Однако Google теперь будет вынуждена предложить конкретные решения для удовлетворения требований регуляторов.

Напомним

«Минфин» писал, что Европейская комиссия начала официальное антимонопольное расследование новой политики Meta, которая ограничивает возможность разработчиков искусственного интеллекта использовать бизнес-инструменты WhatsApp.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
