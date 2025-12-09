Япония против финансирования репарационного кредита

Япония отвергла предложение ЕС и G7 о финансировании репарационного кредита Украине за счет замороженных у нее российских активов на $30 млрд. Об этом пишет Politico.

В чем причина

Власти Японии обосновали это юридическими рисками, но еврочиновники считают, что Япония не хочет слить США.

В европейской части плана конфискации российских активов на кредит Украине в это время наметились сдвиги.

The Times пишет, что премьер Великобритании Кир Стармер считает соглашение достижимым в течение дней, а ЕС может объявить его на следующей или даже на текущей неделе.

Франция скрывает замороженные активы

Париж оказался под давлением в ЕС, после того, как скрыл информацию о французских банках, в которых хранятся замороженные российские активы, а также о том, как используются начисленные по ним проценты, пишет Financial Times (FT). Речь идет о 18 млрд евро, преимущественно замороженных в частных банках.

Прибыль Euroclear

Как отмечает издание, Euroclear получает прибыль от замороженных российских активов, но у него нет договорных обязательств по выплате процентов по ним россии.

Эти средства уже используются для обеспечения кредита Украине в 50 млрд евро. В то же время частные банки обычно обязаны удерживать и в конечном счете выплачивать россии все или часть процентов, возникающих по депозитам.

План Еврокомиссии

Еврокомиссия в начале декабря представила два варианта дальнейшего финансирования Украины: выдача «репарационного» кредита за счет российских активов (предполагается, что Киев вернет его в случае компенсации со стороны России) и заимствования, опирающиеся на бюджет ЕС.

Против репарационного кредита выступает Бельгия, считающая, что это связано с рисками подачи исков со стороны россии. О последствиях для доверия к евро как резервной валюте при применении предложенного Еврокомиссией механизма также говорила глава Европейского центрального банка Кристин Лагард.