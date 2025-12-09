Multi от Минфин
9 декабря 2025, 9:16

Трамп: США разрешат продажу чипов Nvidia Китаю и получат 25% скидку

Президент Трамп заявил, что позволит Nvidia экспортировать чипы H200 в Китай и что США получат 25% скидку. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Президент Трамп заявил, что позволит Nvidia экспортировать чипы H200 в Китай и что США получат 25% скидку.
Фото: Президент США Дональд Трамп

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Решения США

«Я сообщил президенту Китая Си, что Соединенные Штаты позволят Nvidia поставлять свою продукцию H200», — написал Трамп в Truth Social.

Он добавил: «25% будут выплачены Соединенным Штатам Америки».

Реакция акций

Акции Nvidia выросли на два процента во время торгов после закрытия рынка, когда Трамп объявил об этом в Truth Social. Ранее в тот день они поднялись на три процента после сообщения Semafor.

По словам президента, Министерство торговли США сейчас завершает детализацию соглашения, а аналогичный подход будет применен и к другим производителям ИИ-чипов, таких, как Advanced Micro Devices и Intel.

«Мы защитим национальную безопасность, создадим рабочие места в Америке и сохраним лидерство США в сфере искусственного интеллекта», — написал Трамп в Truth Social. Он добавил, что клиенты Nvidia в США уже переходят на сверхсовременные чипы Blackwell.

Трамп не уточнил, сколько чипов H200 будет разрешено к экспорту или какие условия к ним будут выдвигаться. Он лишь сказал, что поставки будут происходить «при условиях, которые обеспечат сильный уровень национальной безопасности».

По словам осведомленного лица, чиновники администрации считают это решение компромиссом между запретом на поставку новейших чипов Blackwell в Китай — на что Трамп не согласился — и полным запретом на экспорт любых американских чипов, что, по мнению чиновников, усилило бы позиции Huawei в реализации собственных ИИ-процессоров.

Позиция Nvidia

«Nvidia» в заявлении поддержала решение: «Предоставление доступа к H200 проверенным коммерческим клиентам, одобренным Министерством торговли, — это взвешенный баланс, который полезен Америке».

Представитель Белого дома пояснил, что сбор будет взиматься как налог на импорт — из Тайваня, где производятся чипы, в США, где они будут проходить проверку безопасности перед экспортом в Китай.

Сторонники жесткой линии по отношению к Китаю в Вашингтоне опасаются, что продажа более мощных ИИ-чипов может помочь Пекину резко усилить свои военные возможности. Именно это беспокойство и повлекло за собой первые ограничения на экспорт таких чипов администрацией Джо Байдена.

Напомним

В сентябре китайский интернет-регулятор запретил крупнейшим технологическим компаниям страны покупать ИИ-чипы американского производителя Nvidia, чтобы активизировать работу по развитию собственной промышленности полупроводников и конкуренции с США.

Автор:
Роман Мирончук
Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 1

MaxTirpiz
MaxTirpiz
9 декабря 2025, 9:35
Старий рижий ###
