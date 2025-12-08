Paramount пытается сорвать сделку Netflix и предлагает $108 млрд за Warner Bros.

Медиагигант Paramount Skydance решил не сдаваться без боя и сделал сенсационное предложение, пытаясь перехватить сделку с Warner Bros. Discovery (WBD) у Netflix. Компания объявила о «враждебном поглощении» с оценкой в $108,4 млрд, что значительно превышает предложение конкурента. Об этом сообщает Reuters 8 декабря.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфин»: главные финансовые новости

В чем суть предложения

Еще в пятницу казалось, что Netflix победил в многонедельной борьбе, договорившись о покупке активов Warner Bros. за $72 млрд. Однако Paramount Skydance в понедельник, 8 декабря, сделал ответный ход, обратившись напрямую к акционерам WBD в обход совета директоров.

Paramount предлагает $30 за акцию полностью наличными за всю компанию. Это ключевое отличие от сделки с Netflix, которая предусматривала покупку только «лакомых кусков» (киностудий и стриминга), оставляя за бортом телевизионные сети.

Аргументы Paramount просты:

Их предложение дает акционерам на $18 млрд больше наличных средств.

Путь к получению разрешений от регуляторов будет проще.

Объединение двух традиционных студий пойдет на пользу всему Голливуду.

«Мы верим, что наше предложение создаст более сильный Голливуд», — заявил генеральный директор Paramount Дэвид Эллисон.

Политический фактор и реакция рынка

Соглашение с Netflix, которое предусматривает штраф за разрыв в размере $5,8 млрд, уже столкнулось с критикой. Профсоюзы и законодатели опасаются сокращения рабочих мест и повышения цен. Свою роль сыграл и новоизбранный президент США Дональд Трамп, который выразил сомнения по поводу соглашения с Netflix, намекая на возможные антимонопольные проблемы.

Paramount также заявляет о «предвзятости» со стороны менеджмента Warner Bros., который якобы игнорировал их предложения (а их было шесть за последние 12 недель) и «подогревал» Netflix.

Рынок отреагировал мгновенно: акции Warner Bros. Discovery подскочили на 6,7%, Paramount выросли на 3,7%, а вот бумаги Netflix упали на 3,6%.

Почему это называют «враждебным поглощением»

Это означает, что компания-покупатель (Paramount) не смогла договориться с советом директоров компании-цели (WBD) полюбовно. Поэтому Paramount обращается напрямую к владельцам акций с призывом продать свои доли им, игнорируя рекомендации руководства WBD.

Также важно понимать, кто стоит за Paramount Skydance. Дэвид Эллисон — это сын Ларри Эллисона, соучредителя Oracle и одного из самых богатых людей планеты (с состоянием более $100 млрд). Именно финансовая мощь отца и его тесные связи с политической элитой США (включая команду Трампа) делают эту атаку на сделку с Netflix реальной угрозой, а не просто пиар-ходом. Эллисоны имеют ресурсы, чтобы перебить любую ставку Netflix «живыми» деньгами.

Почему это важно

Это битва двух мировоззрений, которая определит будущее развлечений на десятилетия.

Если победит Netflix, это будет окончательная капитуляция «старого Голливуда». Стриминг поглотит легендарную студию, разберет ее на активы (франшизы «Гарри Поттер», DC, «Игра престолов»), а «токсичные» активы вроде кабельного телевидения (CNN) будут выброшены на свалку истории.

Если победит Paramount, это будет попытка реставрации. Две классические киностудии объединятся, чтобы создать супергиганта, способного конкурировать с технокомпаниями на равных, сохраняя традиционную модель кинопроката и телевидения. Для зрителя это означает либо дальнейшую монополизацию стриминга (в случае победы Netflix), либо появление новой огромной платформы, которая объединит контент Paramount+ и HBO.