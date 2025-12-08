Multi от Минфин
8 декабря 2025, 13:06 Читати українською

Трамп планирует лично проверить слияние Netflix и Warner Bros.

Стриминговый гигант Netflix договорился о покупке ключевых активов медиаимперии Warner Bros. Discovery за $72 млрд, что может стать крупнейшим поглощением в истории Голливуда. Однако амбициозные планы могут разбиться о политическую реальность: президент США Дональд Трамп уже заявил о намерении вмешаться в процесс, опасаясь создания монополии. Об этом сообщает Reuters.

Стриминговый гигант Netflix договорился о покупке ключевых активов медиаимперии Warner Bros.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфин»: главные финансовые новости

Подробности мегасделки

В пятницу, 5 декабря, Netflix и Warner Bros. Discovery объявили о соглашении, которое изменит расстановку сил в мировой индустрии развлечений. Netflix покупает кино- и телестудии Warner Bros., а также их стриминговое подразделение (HBO и HBO Max).

Это соглашение передает в руки пионера стриминга контроль над культовыми франшизами: от «Гарри Поттера» и вселенной комиксов DC до сериалов «Игра престолов» и «Друзья».

Позиция Трампа

Дональд Трамп, общаясь с журналистами в Центре Кеннеди, четко дал понять, что последнее слово будет за Белым домом.

«Я буду вовлечен в принятие этого решения. Это вопрос для экономистов… Но это большая доля рынка. Без сомнения, это может быть проблемой», — заявил Трамп.

Хотя он прямо не сказал, поддерживает ли он сделку, его акцент на концентрации рыночной власти намекает на серьезные препятствия со стороны антимонопольных органов.

Как Netflix «съел» Голливуд

История этого поглощения выглядит как сценарий фильма о бизнес-реванше. В 90-х годах Netflix начинал как скромный сервис проката DVD по почте, который бросил вызов гиганту Blockbuster (и уничтожил его).

Когда в 2007 году компания запустила стриминг, традиционные голливудские студии смеялись над ней. Тогдашний глава Time Warner Джефф Бьюкс сравнил угрозу от Netflix с тем, «как будто албанская армия собирается захватить мир».

Сегодня «албанская армия» победила. Netflix не только научил зрителей смотреть сериалы, но и начал тратить миллиарды на собственный контент, переманивая лучших режиссеров и актеров. Теперь бывший аутсайдер покупает студию с вековой историей, обойдя в борьбе таких гигантов, как Comcast и Paramount.

Структура новой империи

По условиям соглашения, Warner Bros. Discovery будет разделена.

  • Что забирает Netflix: Студии Warner Bros., библиотеку фильмов, HBO, HBO Max.
  • Что остается: Кабельные телеканалы (CNN, TNT Sports, Discovery) будут выделены в отдельную компанию.

Генеральный директор Warner Discovery Дэвид Заслав и соруководитель Netflix Тэд Сарандос, которые поддерживают дружеские отношения, смогли быстро договориться об условиях, несмотря на то, что всего несколько месяцев назад Netflix заявлял о нежелании участвовать в крупных слияниях.

Цена провала и судьба CNN

Важная деталь, которая осталась «за кадром», касается финансовых гарантий. По данным финансовых отчетов, Netflix согласился выплатить так называемый breakup fee (комиссию за разрыв соглашения) в размере $5,8 млрд. Это огромная сумма, которую компания будет вынуждена заплатить Warner Bros., если регуляторы (в частности администрация Трампа) заблокируют слияние. Такой высокий размер «штрафа» свидетельствует о том, что Netflix осознает высокие антимонопольные риски.

Кроме того, выделение новостного гиганта CNN в отдельную структуру является стратегическим шагом. Netflix никогда не хотел заниматься новостями или прямыми эфирами политических событий, сосредоточиваясь на развлечениях. Оставив CNN «за бортом» сделки, Netflix избегает дополнительного политического давления, хотя сам факт покупки HBO все равно делает эту сделку красной тряпкой для регуляторов.

Почему это важно

Это поворотный момент в истории медиа. Если сделка состоится, Netflix фактически станет монополистом премиального контента, объединив свою огромную базу подписчиков с самой престижной библиотекой Голливуда (HBO).

Для зрителя это может означать две вещи:

  • Удобство: Весь любимый контент (от «Странных чудес» до «Дома Дракона») будет в одном приложении.
  • Угроза цены: Отсутствие сильной конкуренции дает свободу действий для повышения стоимости подписки. Если раньше HBO Max был главным сдерживающим фактором для Netflix, то теперь они будут играть в одной команде.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
