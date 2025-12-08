Новый аналитик Morgan Stanley по Tesla Эндрю Перкоко отозвал рекомендацию покупать акции производителя электромобилей, которой инвестбанк придерживался более двух лет подряд, указывает СNBC.
Аналитика Morgan Stanley впервые за два года перестали рекомендовать акции Tesla. В чем причина
Рейтинг акций падает
Перкоко 7 декабря понизил рейтинг акций Tesla с «выше рынка» до «на уровне рынка». Он также поднял целевую цену на $15 до $425 за акцию. Этот таргет выше, чем в среднем по рынку ($401 за акцию, по данным FactSet), но по-прежнему ниже текущей цены на бирже ($455 на закрытии торгов 5 декабря).
Акции Tesla упали на 1,3% на премаркете Nasdaq после роста на 0,1% по итогам предыдущей торговой сессии.
Аналитическое наблюдение за акциями Tesla в Morgan Stanley Перкоко принял от Адама Джонаса, которые долгое время был настроен к компании Маска «по-бычьи».
Рейтинг Tesla на уровне Overweight он удерживал с сентября 2023 года, но недавно переключился на обзоры рынка ИИ, отмечает CNBC.
Вслед за своим предшественником Перкоко признал лидерство Tesla в области беспилотного транспорта и робототехники. Однако, поскольку цена акций Tesla сейчас приблизилась к справедливой, а в краткосрочной перспективе существует риск пересмотра консенсус-прогнозов вниз, он предпочитает дождаться «лучшей точки входа», заявил аналитик Morgan Stanley.
Вместе с тем Перкоко отметил привлекательное соотношение риска и доходности акций Tesla для долгосрочных инвесторов.
В его оптимистичном сценарии котировки могут вырасти на 89% — до $860 за акцию уже в 2026 году, если компания справится со спадом на рынке электромобилей, а также покажет прогресс в развертывании роботакси и масштабировании выпуска гуманоидных роботов Optimus.
Однако пессимистичный вариант прогноза Morgan Stanley предполагает падение стоимости бумаг на 70%, до $145, на фоне усиления конкуренции, давления на маржу и возможных регуляторных сложностей с внедрением технологий автономного вождения, сообщил миноритарий Tesla Сойер Мерритт со ссылкой на Перкоко.
Сторонники Маска
Ранее «Минфин» писал, что миллиардер-инвестор, который был одним из самых ярых долгосрочных сторонников Tesla, изложил сверхоптимистичную траекторию для акций компании в новом интервью CNBC, утверждая, что рынок по-прежнему недооценивает масштаб того, что строит Илон Маск.
Он сказал, что сотрудники Tesla «не думают», что Маск принесет менее чем пяти-семикратную прибыль в течение следующих 10 лет, за которой последует еще один многократный рост.
