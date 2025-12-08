Аналитика Morgan Stanley впервые за два года перестали рекомендовать акции Tesla. В чем причина

Новый аналитик Morgan Stanley по Tesla Эндрю Перкоко отозвал рекомендацию покупать акции производителя электромобилей, которой инвестбанк придерживался более двух лет подряд, указывает СNBC.

Рейтинг акций падает

Перкоко 7 декабря понизил рейтинг акций Tesla с «выше рынка» до «на уровне рынка». Он также поднял целевую цену на $15 до $425 за акцию. Этот таргет выше, чем в среднем по рынку ($401 за акцию, по данным FactSet), но по-прежнему ниже текущей цены на бирже ($455 на закрытии торгов 5 декабря).

Акции Tesla упали на 1,3% на премаркете Nasdaq после роста на 0,1% по итогам предыдущей торговой сессии.

Аналитическое наблюдение за акциями Tesla в Morgan Stanley Перкоко принял от Адама Джонаса, которые долгое время был настроен к компании Маска «по-бычьи».

Рейтинг Tesla на уровне Overweight он удерживал с сентября 2023 года, но недавно переключился на обзоры рынка ИИ, отмечает CNBC.

Вслед за своим предшественником Перкоко признал лидерство Tesla в области беспилотного транспорта и робототехники. Однако, поскольку цена акций Tesla сейчас приблизилась к справедливой, а в краткосрочной перспективе существует риск пересмотра консенсус-прогнозов вниз, он предпочитает дождаться «лучшей точки входа», заявил аналитик Morgan Stanley.

Вместе с тем Перкоко отметил привлекательное соотношение риска и доходности акций Tesla для долгосрочных инвесторов.

В его оптимистичном сценарии котировки могут вырасти на 89% — до $860 за акцию уже в 2026 году, если компания справится со спадом на рынке электромобилей, а также покажет прогресс в развертывании роботакси и масштабировании выпуска гуманоидных роботов Optimus.

Однако пессимистичный вариант прогноза Morgan Stanley предполагает падение стоимости бумаг на 70%, до $145, на фоне усиления конкуренции, давления на маржу и возможных регуляторных сложностей с внедрением технологий автономного вождения, сообщил миноритарий Tesla Сойер Мерритт со ссылкой на Перкоко.

Сторонники Маска

Ранее «Минфин» писал, что миллиардер-инвестор, который был одним из самых ярых долгосрочных сторонников Tesla, изложил сверхоптимистичную траекторию для акций компании в новом интервью CNBC, утверждая, что рынок по-прежнему недооценивает масштаб того, что строит Илон Маск.

Он сказал, что сотрудники Tesla «не думают», что Маск принесет менее чем пяти-семикратную прибыль в течение следующих 10 лет, за которой последует еще один многократный рост.