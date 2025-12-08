Multi от Минфин
8 декабря 2025, 13:25 Читати українською

Google Gemini догоняет ChatGPT на фоне замедления роста лидера рынка

Эпоха взрывного, беспрепятственного роста ChatGPT, похоже, подходит к концу. Хотя детище Сэма Альтмана все еще удерживает пальму первенства, конкуренты, в частности Google со своим ИИ Gemini, стремительно сокращают разрыв, отбирая внимание аудитории. Об этом сообщает TechCrunch со ссылкой на отчет аналитической компании Sensor Tower.

Эпоха взрывного, беспрепятственного роста ChatGPT, похоже, подходит к концу.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфин»: главные финансовые новости

Лидер достигает «потолка»

Согласно новым данным, ChatGPT остается доминирующим игроком в секторе искусственного интеллекта. На него приходится 50% всех глобальных загрузок на мобильных устройствах и 55% ежемесячных активных пользователей в этой нише.

Однако динамика указывает на тревожные для OpenAI тенденции: рынок приближается к насыщению.

В период с августа по ноябрь 2025 года количество активных пользователей ChatGPT выросло лишь на 6%, достигнув отметки в 810 млн.

Доля рынка ChatGPT за последние четыре месяца сократилась на 3 процентных пункта.

Время, которое пользователи проводят в приложении, в ноябре упало на 10% по сравнению с июлем.

Google переходит в наступление

Пока рост лидера замедляется, Google Gemini демонстрирует агрессивную экспансию. За тот же период (август-ноябрь) аудитория Gemini выросла на 30%.

Ключевым драйвером успеха Google стал запуск новой модели генерации изображений Nano Banana в сентябре. Это существенно повлияло на вовлеченность:

  • Пользователи Gemini теперь проводят в приложении в среднем 11 минут в день (рост на 120% с марта).
  • Для сравнения: время активности пользователей ChatGPT за аналогичный период выросло лишь на 6%.

Фактор Android и «Красный код» в OpenAI

Аналитики Sensor Tower выделяют главное конкурентное преимущество техногиганта: интеграцию в операционную систему. Количество пользователей, которые взаимодействуют с Gemini напрямую через интерфейс Android, вдвое превышает количество тех, кто пользуется отдельным приложением. Это дает Google стратегическое преимущество на глобальном рынке, где Android занимает доминирующие позиции.

Осознавая угрозу, генеральный директор OpenAI Сэм Альтман выдал внутреннюю директиву, которую охарактеризовали как «красный код». В документе говорится о необходимости срочно сосредоточиться на улучшении продуктов, в частности в направлениях персонализации, надежности и генерации изображений.

Активность других игроков

Борьба за рынок не ограничивается двумя гигантами. Конкуренты Perplexity и Claude также демонстрируют впечатляющие темпы:

  • Perplexity: годовой рост загрузок составил 215%, а активных пользователей — 370%.
  • Claude: количество пользователей выросло на 190% год к году.

Экосистема как решающее оружие

Важно понимать, что успех Google Gemini объясняется не только качеством алгоритмов, но и классической стратегией «экосистемного захвата». Google контролирует две важнейшие точки входа в интернет: поисковую систему и операционную систему Android (которая установлена на более чем 3 млрд устройств в мире).

Интегрируя ИИ непосредственно в клавиатуру, камеру или голосовой помощник телефона, Google устраняет лишний шаг для пользователя — необходимость загружать и открывать отдельное приложение (как в случае с ChatGPT). Это значительно снижает «порог входа» для массового потребителя, который может даже не осознавать, что пользуется сложным искусственным интеллектом, просто отправляя сообщения или редактируя фото. OpenAI, не имея собственной ОС или смартфона, вынуждена полагаться исключительно на лояльность пользователей к бренду.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
