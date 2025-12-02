Сэм Альтман останавливает новые проекты, чтобы спасти лидерство ChatGPT перед угрозой от Google

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман объявил о введении режима «красного кода» внутри компании. Этот шаг направлен на экстренную мобилизацию ресурсов для улучшения качества флагманского продукта — ChatGPT. Руководство признает, что конкуренты стремительно сокращают технологический разрыв, поэтому компания вынуждена отложить запуск других продуктов ради спасения своего лидерства. Об этом сообщает The Wall Street Journal 2 декабря, ссылаясь на внутреннюю записку для сотрудников.

Мобилизация ради выживания

В своем обращении к команде Альтман подчеркнул необходимость срочно улучшить повседневный опыт использования чат-бота. Приоритетами определены:

Повышение персонализации для пользователей.

Увеличение скорости и надежности работы системы.

Расширение спектра вопросов, на которые ИИ может давать качественные ответы.

Для достижения этой цели OpenAI приостанавливает работу над другими амбициозными инициативами. В частности, откладывается внедрение рекламы, разработка специализированных ИИ-агентов для медицины и шопинга, а также создание персонального помощника под названием Pulse. Компания переводит команды из других проектов на спасение ChatGPT и вводит ежедневные совещания по прогрессу.

Google наступает на пятки

Главной причиной беспокойства в OpenAI являются успехи Google. В прошлом месяце поисковый гигант выпустил обновленную версию своей модели Gemini, которая превзошла продукты OpenAI в отраслевых тестах. Это мгновенно отразилось на стоимости акций Google.

Статистика подтверждает изменение расклада сил. Количество ежемесячных активных пользователей Gemini выросло с 450 миллионов в июле до 650 миллионов в октябре. Этому способствовал августовский релиз генератора изображений Nano Banana. Помимо Google, давление оказывает и стартап Anthropic, который становится все более популярным среди бизнес-клиентов.

Финансовая пропасть и проблемы с GPT-5

Ситуация осложняется финансовым положением OpenAI. В отличие от Google, который финансирует разработки из собственных доходов, стартап Альтмана остается убыточным и зависит от постоянного привлечения инвестиций. Согласно внутренним прогнозам, чтобы выйти на прибыль в 2030 году, компании нужно нарастить выручку до 200 миллиардов долларов.

Компания также борется с репутационными вызовами. Модель GPT-5, выпущенная в августе, получила прохладные отзывы: пользователи жаловались на ее «холодный» тон и проблемы с простыми математическими и географическими задачами.

Впрочем, у компании есть и козыри: аудитория ChatGPT превышает 800 миллионов пользователей еженедельно, а на следующей неделе планируется релиз новой модели мышления, которая, по словам Альтмана, опережает новейшие разработки Google.