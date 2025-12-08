С 1 января 2026 года ФОПы должны отчитываться по-новому: что меняется

С 1 января 2026 года вступают в силу важные изменения в сфере налоговой отчетности для физических лиц — предпринимателей и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность. Эти новации предусмотрены законом
С 1 января 2026 года вступают в силу важные изменения в сфере налоговой отчетности для физических лиц — предпринимателей и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность. Эти новации предусмотрены законом
Что изменится для ФОПов
Основное изменение: ФОП и самозанятые лица больше не предоставляют Объединенную отчетность ежемесячно — отчет переходит на квартал. Это касается и НДФЛ, и военного сбора, и единого взноса в отношении наемных работников.
1. Квартальный отчетный период вместо месячного
Для таких категорий плательщиков вводится квартальный период предоставления отчетности:
- ФОПы на любой системе налогообложения — в отношении наемных работников;
- Лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность (адвокаты, частные исполнители, аудиторы
и т. п.);
- Частные нотариусы — в части отчетности по НДФЛ и военному сбору;
- ФОП, предоставляющие услуги по заключению биржевых сделок или участвующих в их заключении.
- Теперь они отчитываются один раз в квартал, а не 12 раз в год.
2. Объединенная отчетность охватывает
- налог на доходы физических лиц;
- военный сбор;
- единый вклад в общеобязательное государственное социальное страхование.
Переход к квартальному формату упрощает администрирование, уменьшает количество технической работы и позволяет сосредоточиться на корректности данных, а не на частоте представления.
Какие сроки представления
За декабрь 2025 года
Отчетность подается по старым правилам — ежемесячно,
- до 20 января 2026 года следует подать Объединенную отчетность за декабрь 2025 года.
За 1 квартал 2026 года
Отчетность подается уже согласно новым нормам:
- по 10 мая 2026 года.
Этот же порядок будет действовать и дальше: в течение 40 дней после окончания квартала.
На кого не распространяются изменения
Юридические лица продолжают представлять Объединенную отчетность ежемесячно. Для них порядок остается неизменным.
Почему эти изменения важны
- уменьшение административной нагрузки на бизнес;
- снижение риска технических ошибок из-за частого представления;
- адаптация отчетности к европейской практике, где квартальные расчеты являются стандартными;
- более удобно планирование налоговой нагрузки в течение года.
