8 декабря 2025, 8:00

С 1 января 2026 года ФОПы должны отчитываться по-новому: что меняется

С 1 января 2026 года вступают в силу важные изменения в сфере налоговой отчетности для физических лиц — предпринимателей и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность. Эти новации предусмотрены законом от 16.07.2025 № 4536-IX, принятым в связи с комплексным обновлением подходов к государственному контролю и администрированию налогов. Об этом написал президент Всеукраинской профессиональной ассоциации предпринимателей Борис Эмельдеш.

С 1 января 2026 года вступают в силу важные изменения в сфере налоговой отчетности для физических лиц — предпринимателей и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность.

Что изменится для ФОПов

Основное изменение: ФОП и самозанятые лица больше не предоставляют Объединенную отчетность ежемесячно — отчет переходит на квартал. Это касается и НДФЛ, и военного сбора, и единого взноса в отношении наемных работников.

1. Квартальный отчетный период вместо месячного

Для таких категорий плательщиков вводится квартальный период предоставления отчетности:

  • ФОПы на любой системе налогообложения — в отношении наемных работников;
  • Лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность (адвокаты, частные исполнители, аудиторы и т. п.);
  • Частные нотариусы — в части отчетности по НДФЛ и военному сбору;
  • ФОП, предоставляющие услуги по заключению биржевых сделок или участвующих в их заключении.
  • Теперь они отчитываются один раз в квартал, а не 12 раз в год.

2. Объединенная отчетность охватывает

  • налог на доходы физических лиц;
  • военный сбор;
  • единый вклад в общеобязательное государственное социальное страхование.

Переход к квартальному формату упрощает администрирование, уменьшает количество технической работы и позволяет сосредоточиться на корректности данных, а не на частоте представления.

Какие сроки представления

За декабрь 2025 года

Отчетность подается по старым правилам — ежемесячно, т. е.

  • до 20 января 2026 года следует подать Объединенную отчетность за декабрь 2025 года.

За 1 квартал 2026 года

Отчетность подается уже согласно новым нормам:

  • по 10 мая 2026 года.

Этот же порядок будет действовать и дальше: в течение 40 дней после окончания квартала.

На кого не распространяются изменения

Юридические лица продолжают представлять Объединенную отчетность ежемесячно. Для них порядок остается неизменным.

Почему эти изменения важны

  • уменьшение административной нагрузки на бизнес;
  • снижение риска технических ошибок из-за частого представления;
  • адаптация отчетности к европейской практике, где квартальные расчеты являются стандартными;
  • более удобно планирование налоговой нагрузки в течение года.
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
