українська
Читати українською

Сменить язык на українська

7 декабря 2025, 16:43 Читати українською

Разоблачители коррупции в Украине теперь смогут на этом заработать: КМУ предлагает им платить за информацию

Кабинет Министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законодательные акты по урегулированию вопроса выплаты вознаграждения информаторам. Об этом написал представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Кабинет Министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законодательные акты по урегулированию вопроса выплаты вознаграждения информаторам.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

О чем идет речь в законопроекте

«Законопроект направлен на приведение отдельных положений Уголовного процессуального кодекса Украины и ЗУ „О предотвращении коррупции“ в соответствие с действующим законодательством и для нормативно-правового урегулирования вопроса выполнения решений судов о выплате вознаграждения информатору», — сообщил Мельничук.

Проектом Закона предлагается определить отдельную процедуру выплаты вознаграждения лицам, которые сообщили о коррупционном преступлении, денежный размер предмета которого или причиненный государству ущерб от которого в 5 тысяч и более раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на время совершения преступления, и активно содействовали его раскрытию.

Также он определяет Национальное агентство по предотвращению коррупции органом, ответственным за вопросы, в частности, планирование и использование средств, предусмотренных в государственном бюджете на реализацию мероприятий по выплате вознаграждения информаторам по отдельной бюджетной программе (главным распорядителем бюджетных средств и ответственным исполнителем бюджетной программы).

Кроме того, правительство предлагает внести изменения в некоторые статьи Уголовного процессуального кодекса Украины в части выделения процедуры выплаты вознаграждения информаторам и обеспечения реализации такой выплаты в установленном порядке.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
R S
R S
7 декабря 2025, 20:16
#
Смешно…)))
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 8 незарегистрированных посетителей.
