українська
7 декабря 2025, 13:23

Американцы теряют интерес к криптовалюте. В чем причина

Интерес американских инвесторов к криптовалюте падает. Причина — неопределенность с экономическими перспективами, сообщили авторы исследования, проведенного негосударственным Регулирующим органом финансовой индустрии США (FINRA).

Интерес американских инвесторов к криптовалюте падает.

Инвестиции в крипту

Если верить исследованию, с 2021 по 2024 год доля инвесторов, распоряжающихся криптовалютой, была стабильно на уровне 27%.

Однако снизилось число тех, кто рассматривает возможность покупки виртуальных монет.

«Доля инвесторов, планирующих приобрести криптовалюту, сократилась с 33% в 2021 году до 26% в 2024-м. Инвестиции в криптовалюту традиционно растут в периоды высокого экономического оптимизма. Однако в итоге неопределенность, связанная с инфляцией, процентными ставками и общим состоянием экономики, вероятно, заставила инвесторов переключиться на более безопасные активы», — заявили авторы исследования.

66% респондентов посчитали криптовалюту рискованной инвестицией, и это заметный рост по сравнению с 58% в 2021 году. При этом треть инвесторов рассказала, что вкладывают капитал в цифровые активы, рассчитывая получить быструю прибыль.

13% инвесторов сообщили о покупке мемкоинов и других цифровых инвестиционных продуктов.

Среди американцев младше 25 лет таких людей почти треть, рассказали представители FINRA.

Темпы, с которыми новые инвесторы входили на криптовалютный и фондовый рынки, тоже упали по сравнению с 2021 годом. Только 8% опрошенных рассказали, что начали инвестировать в последние два года. В 2021-м этот показатель составлял 21%, сообщили авторы исследования.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
