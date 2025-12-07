Американцы теряют интерес к криптовалюте. В чем причина

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Инвестиции в крипту

Если верить исследованию, с 2021 по 2024 год доля инвесторов, распоряжающихся криптовалютой, была стабильно на уровне 27%.

Однако снизилось число тех, кто рассматривает возможность покупки виртуальных монет.

«Доля инвесторов, планирующих приобрести криптовалюту, сократилась с 33% в 2021 году до 26% в 2024-м. Инвестиции в криптовалюту традиционно растут в периоды высокого экономического оптимизма. Однако в итоге неопределенность, связанная с инфляцией, процентными ставками и общим состоянием экономики, вероятно, заставила инвесторов переключиться на более безопасные активы», — заявили авторы исследования.

66% респондентов посчитали криптовалюту рискованной инвестицией, и это заметный рост по сравнению с 58% в 2021 году. При этом треть инвесторов рассказала, что вкладывают капитал в цифровые активы, рассчитывая получить быструю прибыль.

13% инвесторов сообщили о покупке мемкоинов и других цифровых инвестиционных продуктов.

Среди американцев младше 25 лет таких людей почти треть, рассказали представители FINRA.

Темпы, с которыми новые инвесторы входили на криптовалютный и фондовый рынки, тоже упали по сравнению с 2021 годом. Только 8% опрошенных рассказали, что начали инвестировать в последние два года. В 2021-м этот показатель составлял 21%, сообщили авторы исследования.