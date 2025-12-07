Каким будет 2026 год для экономики и доллара: Capital Economics определила топ-5 факторов

Прошлый год показал, как небольшая группа мощных сил сейчас формирует мировую экономику, от бума искусственного интеллекта до возобновления торговой напряженности и роста фискального давления.

В своем последнем прогнозе Capital Economics наметила пять макроэкономических тем, которые, по ее мнению, будут доминировать в 2026 году, поскольку глобальный цикл вступает в очередной сложный период, пишет Investing.com.

1) «Экономические выгоды от искусственного интеллекта будут продолжать расти, а рыночный пузырь будет продолжать надуваться: Нил Шеринг, главный экономист группы Capital Economics, ожидает, что ИИ принесет дальнейшие прибыли в следующем году, хотя сосредоточены в США и главным образом благодаря росту капитальных расходов на ИИ».

Он оценивает, что искусственный интеллект добавил около 0,5 процентных пункта к росту ВВП США в первой половине 2025 года, и считает, что эта поддержка продолжится в 2026 году, что подтверждает его прогноз роста США на уровне 2,5%, что превышает консенсус-прогноз.

Тем временем ожидается, что Европа будет отставать из-за более медленного внедрения. Прогнозы компании по ВВП как для Великобритании, так и для еврозоны ниже консенсуса-прогнозов и составляют 1,2% и 1,0% соответственно.

Акции остаются поддержанными оптимизмом по искусственному интеллекту, поскольку инвесторы продолжают вознаграждать фирмы, связанные с развитием инфраструктуры искусственного интеллекта. Шеринг отмечает, что оценки завышены, особенно в США, но «еще не так растянуты», как во время технологического пузыря конца 1990-х годов.

На этом фоне, а также с учетом ожидаемого сохранения роста доходов, экономист видит возможности для дальнейшего роста рынков и прогнозирует, что индекс S&P 500 достигнет отметки 8000 к концу 2026 года.

2) «Китай будет оставаться застрявшим в низком росте и дефляции»: Китай сократил разрыв в технологиях искусственного интеллекта с США, но его экономика в целом остается ограниченной глубокими структурными проблемами. Модель, придающая приоритет предложения над спросом, продолжает создавать избыточные мощности и слабое потребление.

Capital Economics ожидает рост примерно на 3% снова в 2026 году, при этом мало признаков существенного поворота политики. Дисбаланс между спросом и предложением должен увеличить профицит торгового баланса и усилить дефляционное давление, сохраняя давление на снижение доходности государственных облигаций после того, как доходность 10-летних облигаций Китая впервые упала ниже доходности Японии.

3) «Торговая война не закончилась»: Соглашение между Си и Трампом уменьшило непосредственный риск эскалации тарифов, но основная напряженность остается нерешенной. Клаузула о прекращении действия на один год покидает простор для новой точки вспышки в конце 2026 года.

Шеринг предупреждает, что растущая зависимость США от тарифных поступлений означает, что барьеры вряд ли будут устранены в следующем году. Ожидается, что цепи поставок критически важных товаров будут смещаться из Китая, тогда как изменения в USMCA могут усилить правила происхождения и ограничить способность Китая направлять экспорт через Мексику.

Шеринг ожидает, что геополитические силы будут продолжать изменять модели потоков торговли, капитала и технологий в течение года.

4) «Центральные банки будут продолжать ослаблять монетарную политику, но Трамп не получит желаемых значительных сокращений»: Смягчение монетарной политики продолжится в 2026 году, но с большими колебаниями. В США устойчивая активность и инфляция около 3% указывают на более медленные сокращения, чем ожидают рынки.

Если Федеральная резервная система снова снизит ставку в этом месяце, Capital Economics прогнозирует лишь одно снижение в следующем году, сохранив ставку федеральных фондов в диапазоне 3,25−3,50%, — позицию, которая может создать напряженность в отношениях с президентом Трампом.

Еврозона и Великобритания, вероятно, сократят ставки немного больше, чем учитывают рыночные цены, тогда как Бразилия имеет простор для более глубокого смягчения. Япония остается аутсайдером: ожидается, что Банк Японии повысит ставки до 1,25%.

«Если мы правы во всем этом, то 2026 год должен оказаться лучше для доллара по отношению к евро и фунту стерлингов, но иена может несколько укрепиться по отношению к доллару», — написал Ширинг.

5) «Фискальные риски будут продолжать преследовать рынки»: Шеринг утверждает, что фискальные трудности, беспокоившие инвесторов в 2025 году, сохранятся и в следующем году. Несколько крупных экономик, включая Францию, США и Великобританию, имеют значительный дефицит в дополнение к повышенной долговой нагрузке.

Нет «единственного порога» для кризиса, но политические потрясения могут побуждать рынки к переоценке фискальной стойкости. Потенциальными триггерами являются выборы во Франции в 2027 году, смена руководства Великобритании или признаки того, что лица, которым доверяют инвесторы, теряют влияние в Вашингтоне.

Экономист ожидает, что понижение ставки центрального банка и умеренные финансовые репрессии помогут стабилизировать рынки облигаций, но предупреждает, что кратковременные, резкие распродажи, обусловленные фискальными проблемами, вероятно снова появятся.