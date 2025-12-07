Пресс-служба сервиса государственных услуг «Дия» предупредила о проведении техобслуживания, через которое не будут временно работать услуги для внутренне перемещенных лиц.
В «Дии» временно не работают услуги для ВПЛ
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
В чем причина
Как отмечается, услуги будут не доступны из-за технических работ в Единой информационной базе данных ВПЛ. Они производятся, чтобы улучшить стабильность, производительность и безопасность системы.
Когда обещают восстановить
В «Дии» отметили, что работу всех сервисов для ВПЛ планируют возобновить уже 7 декабря.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии