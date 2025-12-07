В «Дии» временно не работают услуги для ВПЛ

Пресс-служба сервиса государственных услуг «Дия» предупредила о проведении техобслуживания, через которое не будут временно работать услуги для внутренне перемещенных лиц.

В чем причина

Как отмечается, услуги будут не доступны из-за технических работ в Единой информационной базе данных ВПЛ. Они производятся, чтобы улучшить стабильность, производительность и безопасность системы.

Когда обещают восстановить

В «Дии» отметили, что работу всех сервисов для ВПЛ планируют возобновить уже 7 декабря.