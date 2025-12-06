Multi от Минфин
українська
Вход

Сменить язык на українська

6 декабря 2025, 17:00 Читати українською

Техногиганты лидируют: Кто возглавил рейтинг самых прибыльных компаний мира в 2025 году

Рейтинг самых прибыльных компаний мира в 2025 году подчеркивает мощную концентрацию прибыли в технологиях, финансах и энергетике. Об этом пишет Visualcapitalist со ссылкой на данные FinanceCharts.com.

Рейтинг самых прибыльных компаний мира в 2025 году подчеркивает мощную концентрацию прибыли в технологиях, финансах и энергетике.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Технологические гиганты лидируют с большим отрывом

Как и в предыдущие годы, технологические фирмы доминируют на вершине рейтинга, где Alphabet заработал 124,3 миллиарда долларов, а Apple и Microsoft немного отстают. Эти компании получают выгоду от высокомаржинальных цифровых услуг, рекламных платформ и эффективно масштабируемых корпоративного программного обеспечения.

Читайте также: Alphabet приближается к $4 трлн: почему Google игнорирует кризис в техсекторе и обгоняет Microsoft

NVIDIA выделяется поразительной маржой прибыли в 53,7%, что подчеркивает, как спрос на чипы искусственного интеллекта продолжает менять полупроводниковую отрасль. Итого ведущие технологические компании США получают несколько сотен миллиардов долларов годовой прибыли, что больше, чем целые сектора в некоторых странах.

Финансовые учреждения — глобальный двигатель прибыли

JPMorgan Chase, Bank of America и Wells Fargo входят в топ-50, обеспечивая десятки миллиардов прибыли.

«Большая четверка» китайских банков — ICBC, Китайский строительный банк, Сельскохозяйственный банк Китая и Банк Китая — также имеют высокие рейтинги благодаря масштабу и разветвленным внутренним сетям.

Такие европейские фирмы как HSBC, BNP Paribas и Santander являются еще одним доказательством того, что финансовые услуги остаются одной из самых прибыльных отраслей в мире.

Энергетика, фармацевтика и розничная торговля показывают неоднозначные результаты

Saudi Aramco остается самым прибыльным нетехнологичным оператором в мире, генерируя 95,6 миллиарда долларов от производства энергии, несмотря на волатильность рынка. Фармацевтические компании, такие как Merck, Eli Lilly и Novo Nordisk, демонстрируют высокую рентабельность благодаря высокоценным терапевтическим препаратам и разработке блокбастерных лекарств.

В противоположность этому, такие гиганты розничной торговли, как Walmart и Home Depot, демонстрируют низшую маржу из-за своей расходной структуры, хотя их абсолютная прибыль все еще ставит их среди мировых лидеров.

Весь рынок инвестиций Украины — в одном каталоге. Сравнивайте и выбирайте проекты на InvestMarket от «Минфин»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
